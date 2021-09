L’ensemble de beauté Black-Owned de 35 $ de Sephora redonne de manière majeure

Nous avons indépendamment sélectionné ces produits parce que nous les aimons, et nous espérons que vous aussi. Achetez avec E! a des relations d’affiliation, nous pouvons donc recevoir une commission si vous achetez quelque chose via nos liens. Les articles sont vendus par le détaillant, pas par E !.

Envie de moderniser votre routine beauté ? Nous vous suggérons de vous procurer l’ensemble de beauté Sephora Favorites Black-Owned.

L’ensemble en édition limitée ne coûte que 35 $ (valeur de 124 $) et comprend un mélange de produits mini et pleine grandeur de Pat McGrath, Fenty Beauty, Adwoa Beauty, Bread, Shani Darden et Briogeo.

Plus important encore, “Sephora fera un don de 20 $ sur la vente de chaque kit à 15 Percent Pledge, une organisation à but non lucratif 501 (c) (3) exhortant les grands détaillants à consacrer 15 % de leur pouvoir d’achat aux entreprises appartenant à des Noirs.” Non seulement vous pouvez essayer sept marques à la mode, mais votre achat vous reviendra de manière significative.

Que vous souhaitiez essayer le nettoyant le plus vendu de Rihanna, l’huile capillaire nourrissante de Bread ou le masque capillaire revitalisant en profondeur de Briogeo, cet ensemble vous permettra de faire tout cela et bien plus encore. Sans oublier que cet ensemble ferait un excellent cadeau de vacances, alors faites le plein pendant que vous le pouvez.

