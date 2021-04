L’ensemble de collection Mandalorian Ahsoka Tano et Grogu révélé par Hot Toys ⋆ .

]]>]]>

Sideshow et Hot Toys ont dévoilé l’ensemble de figurines Ahsoka Tano et Grogu de la série DX à l’échelle 1: 6, inspiré de l’apparence des personnages de la deuxième saison de la série à succès Disney +, Le mandalorien. le Guerres des étoiles L’ensemble de collection est disponible en pré-commande maintenant, au prix de 315 $; regardez les images promotionnelles ci-dessous…

Dans le très acclamé The Mandalorian, notre héros Din Djarin ™ a été demandé de rendre le mystérieux bébé Grogu à son espèce. Au cours de son voyage à travers la galaxie, il a été guidé à la recherche de l’ancien Jedi ™ Ahsoka Tano sur la planète forestière de Corvus ™ où les fans de Star Wars étaient ravis de voir le héros Togruta ™ représenté en direct pour la première fois!

Pour élargir davantage la série de collection Mandalorian, Sideshow et Hot Toys sont ravis de présenter un nouvel ensemble de collection à l’échelle sixième de la série DX, mettant en vedette Ahsoka Tano et Grogu pour tous les fans de Star Wars!

La figurine de collection Ahsoka très précise comprend une tête sculptée méticuleusement avec des globes oculaires roulants séparés et des queues de tête articulées, un physique spécialisé, une tenue habilement adaptée avec des détails fins, une paire de sabres laser, des lames de sabre laser interchangeables imitant l’arme en mouvement, et un manteau. La figurine de collection Grogu comprend une tête sculptée nouvellement développée avec une grande ressemblance, une tête et des bras articulés.

Cet ensemble spécial comprend spécialement une toile de fond et une base d’affichage sur le thème de la forêt, ainsi qu’une lanterne pour recréer la scène mémorable de la rencontre entre Ahsoka et Grogu.

Le mandalorien la saison deux voit le retour de Pedro Pascal (Din Djarin), Gina Carano (Cara Dune), Carl Weathers (Greef Karga), Giancarlo Esposito (Moff Gideon), Bill Burr (Mayfield) et Ming-Na Wen (Fennec Shand) rejoint par les goûts de Temuera Morrison (Star Wars: Episode II – L’attaque des clones), Katee Sackhoff (Star Wars: La guerre des clones), Timothy Olyphant (Justifié), Michael Biehn (Le Terminator), Rosario Dawson (Daredevil) et la superstar de la WWE Sasha Banks.

