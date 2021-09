L’ensemble de l’air de l’Inde est pollué conformément aux nouvelles directives de l’OMS sur la qualité de l’air

Selon les estimations de l’OMS, près de 70 lakhs de personnes succombent chaque année au problème de la pollution de l’air.

Dans une incidence importante sur la question de la pollution, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a abaissé la barre des niveaux de pollution et publié des directives plus strictes sur la qualité de l’air pour les endroits qui peuvent être considérés comme sûrs pour la santé humaine. De manière significative, conformément aux nouvelles directives de l’OMS, presque toutes les régions de l’Inde peuvent être considérées comme polluées car les niveaux de qualité de l’air sont pires que les limites autorisées prescrites par l’OMS tout au long de l’année.

Alors qu’une concentration antérieure de PM 2,5 de 25 microgrammes par mètre cube était considérée comme sûre, les nouvelles directives ont ramené les niveaux admissibles à une concentration de 15 microgrammes, a rapporté l’Indian Express.

Les normes existantes de l’OMS, qui servaient de référence aux décideurs politiques et aux gouvernements luttant contre la pollution atmosphérique, étaient en place depuis l’année 2005. Conformément aux nouvelles directives, l’organisme de santé a abaissé les niveaux admissibles de qualité de l’air pour tous les constituants de la pollution, à savoir PM2,5, PM10, ozone, dioxyde d’azote, dioxyde de soufre et monoxyde de carbone, entre autres. La majeure partie de la pollution de l’air est causée par les constituants énumérés et ils sont responsables d’une multitude de maladies transmises par la pollution, notamment les maladies respiratoires, la sensation de brûlure dans les yeux, la peau, entre autres. Selon les estimations de l’OMS, près de 70 lakhs de personnes succombent chaque année au problème de la pollution de l’air.

L’OMS aurait pris en considération les nouvelles études et recherches sur la question de la pollution de l’air menées ces dernières années tout en formulant des directives plus strictes sur la qualité de l’air. Selon les nouvelles directives, presque toute la région de l’Inde peut être considérée comme polluée tout au long de l’année, mais l’Inde n’est pas la seule à cet égard.

Selon l’OMS, plus de 90 pour cent de la population mondiale vivait dans des zones qui ne respectaient pas les directives sur la qualité de l’air publiées en 2005. Avec des directives plus strictes en place maintenant, le nombre de personnes habitant des espaces pollués devrait dépasser considérablement la barre des 90 pour cent.

Il est pertinent de noter que les pays ont la liberté de décider eux-mêmes des directives de qualité de l’air autorisées, car les directives de l’OMS ne sont pas applicables et ne fonctionnent qu’à titre consultatif. Les directives indiennes sur la qualité de l’air sont très assouplies par rapport aux normes de l’OMS. L’Inde recommande la concentration de PM2,5 jusqu’à 60 microgrammes par mètre cube sur une période de 24 heures pour une zone à qualifier de non polluante, contrairement à la limite de 25 microgrammes fixée par les directives 2005 de l’OMS. Même les normes inférieures fixées par le gouvernement indien sont bafouées chaque année, car plusieurs villes métropolitaines signalent une grave pollution à l’approche des mois d’hiver, notamment Delhi, NCR, Mumbai, Kolkata, Gwalior, entre autres. Les villes indiennes dominent et occupent les pires rangs dans un certain nombre d’études sur la pollution de l’air. Selon une étude de Greenpeace, la concentration moyenne de PM2,5 était environ 17 fois plus élevée à Delhi, huit fois plus élevée à Mumbai, neuf fois plus élevée à Calcutta et plus de cinq fois plus élevée à Chennai que les niveaux recommandés.

Le Dr Sundeep Salvi, basé à Pune, expert en maladies respiratoires, a déclaré à l’Indian Express que les normes indiennes concernant les niveaux de qualité de l’air ont sérieusement besoin d’être révisées. SN Tripathi, professeur à l’IIT-Kanpur et membre du comité directeur du programme national indien d’énergie propre, a déclaré à l’Indian Express qu’outre la révision des normes de qualité de l’air, l’Inde devrait également renforcer les données sur la santé et mener des études approfondies sur l’impact de la pollution de l’air sur la population du pays.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.