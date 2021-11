L’ensemble de niveaux Warlock du patch 9.2 de WoW ressemble à des robes KKK, donc Blizzard le change

Les dataminers passent au peigne fin la dernière version du domaine de test public pour le prochain patch 9.2 de World of Warcraft Shadowlands, qui verra le retour des ensembles de niveaux basés sur les classes pour la première fois depuis des années. Malheureusement, l’un de ces décors sous certains angles ressemble terriblement aux robes et à la capuche de l’organisation terroriste suprémaciste blanche KKK.

Le prochain niveau de démoniste défini pour Eternity’s End, qui a été à l’origine de la comparaison défavorable, sera modifié dans une prochaine version du PTR et ne sera donc pas intégré au jeu en direct, a déclaré Blizzard sur Twitter.

Nous vous entendons et sommes d’accord. Il s’agissait d’un oubli pour lequel nous n’avions pas encore entièrement examiné cet ensemble sous tous les angles avant de le mettre dans la version de test initiale. Nous avons déjà commencé à travailler pour ajuster l’ensemble, et vous verrez des changements dans une prochaine version du PTR Eternity’s End. https://t.co/0ZxNgMlSXu – WarcraftDevs (@WarcraftDevs) 19 novembre 2021

Compte tenu des poursuites et des enquêtes en cours liées aux allégations de harcèlement sexuel et de discrimination chez Activision Blizzard, avoir un équipement qui invoque la suprématie blanche n’est évidemment pas beau. L’équipe de développement de WoW a déployé des efforts constants ces derniers mois pour traiter le contenu du jeu plus ancien qui pourrait être potentiellement problématique, en faisant tout, de la suppression des blagues et des illustrations suggestives à la suppression de certains morceaux de dialogue.

Le directeur du jeu Ion Hazzikostas a récemment déclaré dans une interview qu’il était du devoir de l’équipe de WoW de s’assurer que le jeu de 17 ans était à la hauteur des normes modernes et « que le monde que nous organisons, le monde dont nous sommes gardiens, reste le reflet de notre les valeurs de l’équipe et les valeurs de notre base de joueurs en 2021 et au-delà. »

D’autres nouvelles dataminées du patch 9.2 de WoW. comprend un aperçu de qui deviendra l’arbitre avant le dernier raid de l’extension. Le patch 9.2 a été décrit comme le « dernier chapitre » d’un livre de la saga Warcraft, où les joueurs vont enfin affronter le Geôlier et mettre un terme à son projet de refaire toute la création. Le patch n’a pas de date de sortie pour le moment.

GameSpot peut percevoir une commission sur les offres de vente au détail.