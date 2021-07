L’ensemble d’enregistrement musical original pour la sortie en septembre

Aujourd’hui, UMe publie “The World Fell In Love”, le premier morceau officiel de la sortie du 24 septembre de Diana: The Musical Original Broadway Cast Recording et annonce la liste complète des morceaux, qui donne un aperçu des performances stellaires qui promettent d’emmener le public sur un voyage révélateur et émouvant dans la vie de palais de Diana, princesse de Galles.

Avec le livre et les paroles du lauréat du Tony Award Joe DiPietro, ainsi que la musique et les paroles du lauréat du Tony Award David Bryan, la vie de la princesse du peuple se déroulera en deux actes et 22 chansons originales. Diana: The Musical Original Broadway Cast Recording sera disponible le 24 septembre sur tous les fournisseurs de services numériques et sur CD avec un livret contenant les paroles complètes et les notes de doublure de Joe DiPietro. L’album est produit par David Bryan et Ian Eisendrath, le superviseur/arrangeur musical de l’émission, lauréat d’un Olivier Award.

Diana: The Musical célèbre la vie de la princesse Diana et la lumière de son héritage qui continue de briller à travers le monde. L’enregistrement de la distribution souligne la portée émotionnelle de Diana: The Musical.

L’enregistrement de la distribution présente des performances d’une compagnie extraordinaire qui comprend Jeanna de Waal (Kinky Boots, American Idiot) dans le rôle de Diana; Roe Hartrampf (Emily à Paris), faisant ses débuts à Broadway dans le rôle du prince Charles ; Erin Davie, lauréate du Theatre World Award dans le rôle de Camilla Parker Bowles; et Judy Kaye, deux fois lauréate du Tony Award, jouant le rôle de la reine Elizabeth.

“The World Fell In Love”, interprété par Jeanna de Waal, Roe Hartrampf, Erin Davie et Judy Kaye, est le troisième morceau de musique sorti de Diana: The Musical. Une vidéo YouTube est actuellement disponible pour « Underestimated » et « If », interprété par Jeanna de Waal avec le compositeur et parolier David Bryan, également connu sous le nom de membre fondateur de Bon Jovi et claviériste, au piano.

Le nouveau spectacle de Broadway, réalisé par le lauréat du Tony Award Christopher Ashley (Come From Away) et chorégraphié par le lauréat du Olivier Award Kelly Devine (Come From Away), fera ses débuts mondiaux en tant que présentation spéciale sur Netflix le 1er octobre, puis reprendra sa vie. au Longacre Theatre de New York avec des avant-premières le 2 novembre, suivies d’une soirée d’ouverture le 17 novembre. De ses débuts sur Netflix à sa soirée d’ouverture à Broadway, Diana: The Musical présente les performances exceptionnelles de la distribution sur l’enregistrement original de la distribution.

Le casting complet de Diana: The Musical comprend Zach Adkins, Tessa Alves, Ashley Andrews, Austen Danielle Bohmer, Bruce Dow, Holly Ann Butler, Stephen Carrasco, Richard Gatta, Lauren EJ Hamilton, Emma Hearn, Shaye B. Hopkins, André Jordan, Gareth Keegan, Nathan Lucrezio, Tomás Matos, Chris Medlin, Laura Stracko et Bethany Ann Tesarck.

David Bryan déclare : « La réalisation de l’album du casting a été une expérience incroyable. Nous l’avons fait pendant l’arrêt selon les protocoles. Les musiciens n’avaient pas joué depuis longtemps. Et quand ils l’ont fait, ils ont joué avec une telle joie. Vous pouvez le sentir sur chaque piste. Et les acteurs ont chanté à merveille. L’UMe m’a beaucoup soutenu ainsi que le projet. C’était très amusant d’écrire la musique et de co-écrire les paroles avec Joe DiPietro. Nous avons fait chanter Diana, Charles, Camilla, la reine et d’autres personnages, chacun ayant une voix musicale unique. J’ai hâte que les gens entendent l’album et voient le spectacle.

« Diana a commencé les avant-premières juste au moment où un mystérieux virus était sur le point de fermer le monde », explique Joe DiPietro. « Personne ne savait ce que l’avenir nous réservait, nous n’aurions donc pas pu être plus ravis lorsque UMe est intervenu pour enregistrer l’intégralité de l’émission. Maintenant, alors que notre retour aux spectacles se rapproche, nous sommes ravis de partager avec vous la prochaine meilleure chose – notre distribution spectaculaire dirigée par Jeanna, Roe, Erin et Judy – alors qu’ils donnent une vie musicale à la plus remarquable des princesses.

Diana: The Musical raconte l’histoire de l’une des femmes les plus aimées des temps modernes. Fiancée avec un prince qu’elle connaît à peine, Diana Spencer, 19 ans, est propulsée sur la scène mondiale et, du jour au lendemain, devient la femme la plus célèbre du monde. Alors qu’elle lutte pour se frayer un chemin au sein de la structure rigide de la famille royale, la princesse Diana se retrouve piégée dans un mariage sans amour, trouvant finalement sa voix en se consacrant à ceux qui en ont besoin. Forcée de supporter un projecteur médiatique plus brillant que le monde n’a jamais connu, la princesse Diana défie toutes les attentes pour devenir sa propre femme et créer un héritage qui durera pour toujours.

Pré-commandez Diana: The Musical – Enregistrement original de la distribution de Broadway.

Diana : La liste des morceaux musicaux :

ACTE I

“Prologue”

« Sous-estimé »

« Le pire emploi en Angleterre »

« Voilà comment votre peuple danse »

“Cliquez, cliquez”

“Tout ce que l’amour veut dire de toute façon”

“Je vais”

“Le monde est tombé amoureux”

« Le bonheur / Respirez simplement »

“Elle se déplace de la manière la plus moderne”

“Diane (La Rage)”

“Comme je t’aime”

“Tu me manques le plus dimanche”

« Jolie, jolie fille »

ACTE II

« Voici James Hewitt »

“Lui et elle (et lui et elle)/Just Dance”

“Secrets et mensonges”

“L’événement principal”

« Tout ce que l’amour signifie de toute façon (Reprise) »

« Jolie, jolie fille (Reprise) »

« Les mots se sont répandus »

“La robe”

“La femme d’un officier”

« Si (éclairer le monde) »