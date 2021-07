L’ensemble Diva de PUBG ressemble à un hors-la-loi Hypnospace, Dev veut du changement

Image : PUBG Mobile/Krafton

Dans le grand fleuve d’idées « empruntées », les champs de bataille de PlayerUnknown flottent à mi-chemin. Lui-même largement basé sur le merveilleux film japonais Battle Royale, il a ensuite vu sa vanité centrale levée un peu en gros par Epic avec la version originale de Fortnite. Maintenant, un million d’itérations plus tard, la version pour téléphone portable du jeu, PUBG Mobile, pourrait être empruntée à une autre création selon un développeur de jeux indépendant.

Hypnospace Outlaw a été un succès indépendant sur PC en 2019, puis à nouveau en 2020 sur consoles. Son style artistique et sa palette de couleurs incroyablement distinctifs évoquaient un Internet du monde alternatif du milieu des années 90, une sorte de GeoCities-meets-cyberpunk pastel. C’est-à-dire que c’est un style très particulier. Ainsi, lorsque le créateur Jay Tholen cherchait le nom de son jeu ce matin («comme on le fait»), il est tombé sur une référence à PUBG Mobile faisant la promotion de quelque chose appelé Hypnospace Diva Set.

Ceci est la promo de l’ensemble d’un mois de PUBG MobileImage: PUBG Mobile / Krafton

“Je me suis dit qu’il s’appelait” Hypnospace Diva “”, a déclaré Tholen à Kotaku sur Twitter DM, “c’était peut-être le fan art de quelqu’un qu’il a créé dans un créateur de personnage dans le jeu.” Il a rapidement découvert que ce n’était pas le cas, cependant, lorsqu’un utilisateur de la chaîne Discord de son jeu a posté un lien vers une vidéo YouTube (pas celle-ci en particulier, mais c’est un exemple parmi tant d’autres) la montrant dans le jeu. Et plus important encore, comment il n’était disponible que via le mécanisme semblable à une boîte à butin de PUBG Mobile.

“J’ai été un peu perturbé quand j’ai vu quelques vidéos YouTube parce que c’est certainement lié à des manigances de jeu”, explique Tholen. “Cela m’ennuie qu’il y ait un skin qui ressemble visuellement à mon jeu et à son nom qui puisse encourager les gens à jouer.”

Et c’est de l’art pour Hypnospace Outlaw, sorti en 2019Image: Jay Tholen / No More Robots

Dans Plunkbat Mobile, les joueurs peuvent utiliser quelque chose appelé Matrix Spin qui leur permet de « gagner » de nouveaux objets cosmétiques via des « Lucky Draw ». Cela implique de payer divers montants de la monnaie du jeu, Unknown Cash (UC), pour faire tourner une roue (une lumière danse sur un certain nombre de rectangles contenant des prix possibles), pour voir si un joueur peut avoir de la chance et marquer des objets du ensemble particulier.

Des vidéos sur YouTube montrent l’ensemble collecté pour des montants variant de 7 000 $ UC à 40 000 $ UC, ce qui représente une énorme somme d’argent. La boutique officielle PUBG fixe le taux de change pour UC à 60 pour 0,99 $, avec des bonus croissants pour l’achat de quantités plus importantes. Donc, selon mon estimation, obtenir les 7 000 les moins chers coûterait cent dollars. Faire tourner la roue 10 fois dans le jeu coûte 540 UC, soit environ 10 $ la pièce. Cependant, les joueurs qui obtiennent le Royal Pass gratuit reçoivent des UC tous les quelques niveaux, 6 000 au total. Payer les 10 $ par mois pour le Elite Royal Pass devient plus, et plus rapidement, et la passe de saison encore plus.

L’objection clé de Tholen, au-delà de la grossièreté apparente de sa création utilisée dans un jeu sans autorisation (ce serait une coïncidence extraordinaire, certainement, et nous avons contacté les éditeurs Krafton pour leur demander – au moment de la publication, ils n’avaient pas répondu) , est l’association de son jeu avec cette mécanique de jeu. “En général, je suis d’accord avec les idées prises et développées par d’autres”, dit-il à Kotaku, “mais cela semble impliquer uniquement l’image et le nom et rien de l’idée réelle. De plus, je n’autoriserais jamais un jeu adjacent au jeu à le présenter.

Tholen a également contacté Krafton, mais n’a pas encore reçu de réponse. Quand je lui ai demandé ce qu’il voulait qu’il se passe, il m’a répondu : “Pour eux, il suffirait de simplement renommer cela.”

Mise à jour : 15.53, 23/07/21 : PUBG est finalement revenu à Jay Tholen ce matin (bien qu’il n’ait pas encore répondu à notre demande de commentaire), et a promis de renommer l’ensemble de skins immédiatement.

“Dès que nous avons vu votre tweet, nous avons commencé à examiner comment notre nouveau skin avait été développé et promu”, ont déclaré les développeurs à Tholen dans un DM Twitter. “Nous voulons que vous sachiez que nous nous soucions de nous et voulons expliquer ce qui s’est passé et vous faire savoir que nous renommons la peau.”

Alors que les développeurs chinois disent que le skin n’a jamais été conçu en pensant à l’Hypnospace Outlaw de Tholen, la levée du nom de son jeu est intervenue lors de la localisation. “Un membre de notre équipe de localisation a vu les visuels du skin et s’est souvenu de votre jeu”, a-t-il déclaré au développeur indépendant. « Plutôt que d’adopter la traduction littérale [of the Chinese], ‘Golden Diva’, le membre de l’équipe a décidé de changer le nom en Hypnospace Diva, sans tenir compte des conséquences ou des implications de le faire.

Mon Dieu, c’est extraordinaire de voir un aveu de faute clair et franc ! Ils continuent de dire que les personnes responsables de l’approbation du travail effectué par l’équipe de localisation ne connaissaient pas le jeu indépendant, ce qui, selon eux, est la raison pour laquelle le mauvais choix a été retenu. Le résultat est qu’il n’utilisera plus le nom du jeu de Tholen, ce qui signifie que l’association avec leurs mécanismes de lootbox à laquelle il s’est opposé ne sera plus un problème.

Tholen a tweeté son plaisir à la nouvelle, mais a ajouté: “J’espère que personne n’a été licencié :/”