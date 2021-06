L’ensemble du campus écossais négatif aux tests PCR

in

L’équipe écossaise pour l’Euro 2020 a été testée négative aux tests PCR protocolaires avant le début du tournoi continental européen. Après John Fleck Testé positif lors de la concentration de l’équipe britannique en Espagne, les autres coéquipiers ont été testés négatifs et, de plus, le milieu de terrain de Sheffield United est revenu à la concentration et sera prêt pour les débuts de l’Ecosse contre la République tchèque lundi.

“C’est super que ‘Flecky’ Reviens. De toute évidence, elle a eu du mal à être testée positive et est depuis dans sa chambre. Alors ce matin, il a reçu un petit applaudissement des gars & rdquor;, a reconnu l’attaquant Kévin Nisbet sur le retour de John Tache aux séances d’entraînement et sous la direction de l’entraîneur Steve Clarke.