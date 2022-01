L’ensemble LEGO Overwatch 2 est mis de côté à la suite du procès d’Activision Blizzard

L’ensemble LEGO Overwatch 2 « Titan » illustré ci-dessus devait sortir le mois prochain, mais le groupe LEGO a décidé de reporter la sortie à la suite d’accusations de harcèlement, de discrimination et d’inconduite dans les bureaux californiens d’Activision Blizzard.

Activision Blizzard, le géant du jeu vidéo responsable d’Overwatch, Guitar Hero et Call of Duty, a été poursuivi l’année dernière par le California Department of Fair Employment and Housing pour des allégations de « culture omniprésente de la fraternité au travail », de racisme et de « harcèlement sexuel flagrant ». » qui a touché bon nombre de ses employés.

LEGO a publié une déclaration à plusieurs médias concernant leur partenariat avec Activision Blizzard, avec qui ils ont déjà réalisé plusieurs ensembles :

« Nous examinons actuellement notre partenariat avec Activision Blizzard en raison des inquiétudes concernant les progrès réalisés pour répondre aux allégations persistantes concernant la culture du lieu de travail, en particulier le traitement des collègues féminines et la création d’un environnement diversifié et inclusif.

Pendant que nous terminons l’examen, nous suspendrons la sortie d’un produit LEGO Overwatch 2 qui devait être mis en vente le 1er février 2022. »

L’ensemble Titan devait être le premier produit LEGO lié à Overwatch 2, qui a également été retardé et semble être un peu dans un enfer de développement, mais selon les résultats de l’examen par LEGO de leur partenariat, cela peut aussi être le dernier.

Les dernières nouvelles sur le calcul d’Activision Blizzard restent que le PDG Bobby Kotick refuse de démissionner de son poste à la tête de l’entreprise et que le conseil d’administration le soutient, malgré des débrayages de masse exigeant sa démission.

En novembre 2021, Phil Spencer de Xbox et Doug Bowser de Nintendo ont également « réévalué » leur relation avec Activision Blizzard ou condamné les rapports de harcèlement.