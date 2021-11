L’enterrement d’Halyna Hutchins est prévu comme une cérémonie familiale privée

Les cendres d’Halyna Hutchins seront enterrées lors d’une cérémonie privée à laquelle assisteront la famille proche et des amis, a déclaré vendredi un représentant de la famille Hutchins dans une annonce qui comprenait également un nouveau commentaire du mari du défunt directeur de la photographie, Matt Hutchins.

Halyna Hutchins a été tuée par balle le mois dernier sur le tournage du film « Rust » au Nouveau-Mexique lorsqu’une arme à feu utilisée par l’acteur Alec Baldwin pendant la répétition a tiré une balle de plomb, pas une balle factice.

La tragédie a déclenché un appel de l’industrie pour des normes de sécurité plus strictes sur le plateau, y compris l’élimination de l’utilisation de vraies armes à feu et de balles factices de toute sorte. L’enquête, y compris qui est responsable, est en cours.

La famille a refusé de dire où Hutchins sera enterré. Dans une déclaration envoyée par courrier électronique au Times, Matt Hutchins a déclaré : « Halyna était l’amour de ma vie, et notre perte d’elle a dévasté les rêves de notre famille. Nous ressentons le silence de sa disparition à jamais comme une immobilité suffocante dans notre maison. Notre amour et notre adoration pour elle grandissent au fur et à mesure que nous racontons son histoire, et nous espérons que son travail pourra inspirer les cinéastes et les conteurs du monde entier. Nous remercions les nombreux généreux supporters qui ont été si attentionnés dans notre période de perte. »

Une photo fournie par la famille montre la pierre tombale de Hutchins, qui note sa désignation ASC (pour l’adhésion à l’American Society of Cinematographers) et a des illustrations d’une caméra et d’une bande de film. La pierre est gravée de deux lignes de texte : « Sa lumière façonne nos vies » et « Continuez à poursuivre votre vision ».

