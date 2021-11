L’enthousiasme d’Arsenal pour le méga accord se dissipe rapidement alors que le plan B s’aligne

Arsenal a déjà un plan de sauvegarde en tête un jour seulement après la révélation de son intérêt pour Dusan Vlahovic, selon des informations.

Un nouvel attaquant sera au menu pour Arsenal en 2022. Alexandre Lacazette et Eddie Nketiah sont tous deux en fin de contrat à la fin de la saison. De plus, Pierre-Emerick Aubameyang a lutté pour une certaine forme.

C’est un domaine clair pour eux à renforcer s’ils veulent revenir à leur place. Cependant, ils peuvent avoir du mal à attirer les meilleurs talents alors qu’ils ne sont pas en Ligue des champions.

Néanmoins, un rapport publié vendredi a révélé qu’ils étaient devenus, de manière assez surprenante, les favoris pour signer Vlahovic de la Fiorentina.

Vlahovic est l’un des attaquants les plus demandés au monde alors qu’il cherche à franchir la prochaine étape de la Fiorentina. Il a ensuite été lié à Tottenham, Manchester City et la Juventus.

Mais le journaliste respecté Gianluca Di Marzio a révélé que Arsenal est en fait bien dans le mix pour Vlahovic.

Même ainsi, cela semble encore trop optimiste pour Arsenal à l’heure actuelle, selon l’endroit où ils finiront cette saison. Par conséquent, des rapports font déjà surface sur ceux qu’ils pourraient avoir en tête comme plan B.

Selon Todofichajes, la prochaine option d’Arsenal pour se renforcer à l’avant serait Alassane Plea.

Plea joue actuellement pour le Borussia Mönchengladbach, mais son contrat expire en 2023. Il semble qu’il n’ait pas l’intention de le renouveler. Dans ce cas, Gladbach envisage déjà de le vendre – potentiellement même en janvier.

Plus ils le déchargent tôt, plus ils ont de chances de récupérer une bonne aubaine pour un homme pour lequel ils ont initialement payé 23 millions d’euros en 2018.

Le rapport affirme qu’Arsenal est conscient qu’il pourrait être disponible pour un chiffre d’environ 20 millions d’euros.

Plea a maintenant 28 ans et a marqué 39 buts en 119 matchs depuis qu’il a rejoint Gladbach. Avant cela, son record avec Nice était de 44 buts en 135 matchs.

Cette saison jusqu’à présent, il a inscrit deux buts en 10 matchs en Bundesliga. Son esprit dérive peut-être déjà vers un transfert potentiel, qu’il a envisagé cet été et qui semble toujours ancré dans ses pensées.

Plea a déjà été lié à Crystal Palace et West Ham, mais il semble qu’il ait maintenant un autre prétendant basé à Londres.

La cible de l’attaquant d’Arsenal a de l’espoir pour Prem

Alexander Isak est un autre avant-centre lié à un déménagement à l’Emirates Stadium..

Encore une fois, il semble une cible quelque peu ambitieuse étant donné l’intérêt croissant pour ses services. Mais le leader de la Real Sociedad a récemment donné de l’espoir aux Gunners et à ses autres prétendants de la Premier League.

« Je suis bien placé en ce moment, je suis très heureux. Mais un jour, ce serait bien de jouer aussi en Angleterre », a-t-il déclaré dans une interview à The Independent.

«Ils ont six ou sept des plus grands clubs du monde, c’est un très haut niveau, et bien sûr un jour ce serait une alternative.

« Chaque joueur veut être la meilleure version d’eux-mêmes et atteindre le plus haut niveau possible.

« J’ai des attentes pour moi-même que j’essaie de réaliser, alors nous verrons où le voyage me mènera à l’avenir. »

