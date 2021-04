L’enthousiasme de Mick Schumacher est “ admirable ” – Guenther Steiner

Guenther Steiner admire l’enthousiasme de Mick Schumacher pour la Formule 1, même si Haas semble avoir du mal tout au long de cette saison.

Haas, dont la fortune est en déclin depuis 2019, a depuis longtemps déclaré son intention de ne pas moderniser sa voiture cette année et de se concentrer plutôt sur la nouvelle réglementation du sport pour 2022.

La formation de leur line-up de pilotes est liée à cette approche, qui comprend deux recrues à Schumacher et Nikita Mazepin qui peuvent l’utiliser comme une «saison d’apprentissage».

Schumacher en particulier fait tout son possible pour acquérir le plus de connaissances possible pour les campagnes futures et même s’il a commencé ses deux premières courses vers le fond de la grille, il a savouré l’opportunité selon son chef d’équipe.

«Il s’amuse», a déclaré Steiner, cité par RTL. «Si quelqu’un part de la 18e position et dit qu’il a hâte de participer à la course, je pense que c’est cool.

«Il sait qu’il est actuellement en phase d’apprentissage et c’est très important pour lui.

«Je respecte ce qu’il fait et comment il s’implique. Il est admirable. Surtout pour un jeune homme qui aurait également l’opportunité de faire quelque chose de différent dans la vie. C’est pourquoi je pense que c’est très cool.

Steiner faisait référence dans le dernier commentaire au joueur de 22 ans qui était le fils de Michael Schumacher, sept fois ancien champion du monde, et aurait donc pu avoir d’autres options moins pressurisées pour se faire un nom en plus de la Formule 1.

Et tout comme il s’y attendait lorsqu’il a travaillé pour la première fois avec Schumacher lors du test des jeunes pilotes de fin de saison de l’année dernière à Abu Dhabi, Steiner ne voit aucun droit émanant de l’Allemand.

“La façon dont il se comporte envers l’équipe est vraiment respectable”, a déclaré l’Italien. «Il y a beaucoup de gens qui travaillent ici dans l’équipe. Il comprend et respecte cela.

«Il travaille dur, il pense à tout, il parle au plus grand nombre. Il veut juste étudier et a faim.

Jusqu’à présent, Schumacher a terminé ses deux courses de Formule 1, se classant 16e à Bahreïn et également à Imola où il s’est écrasé derrière la voiture de sécurité et s’est cassé l’aileron avant.

Il a admis qu’il avait été «poussé par la colère» après cela, mais il y avait aussi des points positifs, en disant: «À un moment donné, quand j’étais sur le C4 [soft tyres] juste avant le drapeau rouge, je me sentais en fait très à l’aise, d’être sur le point de dépasser Kimi [Raikkonen]. Je pense que dans l’ensemble, nous avons beaucoup appris et c’était très positif.

