Lentille et bague Draymond Green DPOY All Star. Amour pour le jeu

Pour jouer dans Guerriers de l’état d’or est le rêve de tout professionnel du basket-ball au cours des dernières décennies et Draymond vert Il a parfaitement décrit ce qu’il a encore ressenti cette saison, après deux ans d’interruption au cours desquels son gène compétitif a eu du mal et a fait souffrir son basket-ball. Le spécialiste défensif consommé de l’une des meilleures équipes de l’histoire brille à nouveau, étant un élément fondamental du record de 15-2 actuellement présenté par ceux de la Baie, et reflété dans les mots recueillis par ESPN sur ses grands espoirs et objectifs. en cette saison, ainsi que sur ses sentiments au sujet du basket-ball.

« Quand vous traversez beaucoup de merde, comme l’ont été les deux dernières années, vous sentez que la passion pour le jeu s’estompe, mais maintenant je suis à nouveau heureux. J’ai retrouvé l’amour pour le basket-ball et j’apprécie énormément la compétition. Je me sens important. , pour voir quelles choses je peux contrôler sur le terrain, je pense avoir fait un grand pas dans ma vie en termes d’attitude et de maturité, quelque chose qui se remarque dans mon niveau de jeu », a déclaré Draymond, que la paternité lui a donné. a changé et qu’il reconnaît que voir ses enfants grandir et s’impliquer dans sa vie de joueur professionnel lui a aussi fait voir les choses sous un autre angle.

Draymond Green dit qu’il se sent mieux que jamais sur le plan physique

« Mes enfants se fâchent contre moi si nous perdons. J’étais très frustré car au cours des deux dernières années, je n’ai pas pu montrer à mes enfants à quel point je suis bon, je veux qu’ils comprennent ce qu’est leur père et ce que le basket signifie pour moi . Qu’ils me voient à mon meilleur niveau, je veux gagner à nouveau un ring, je veux être le meilleur défenseur de l’année et je veux retourner au All Star. Beaucoup de gens m’avaient rejeté pour autant, voyant qu’ils douter de moi est un excellent carburant. Je prends soin de mon corps comme je ne l’ai jamais fait et je suis mieux que jamais physiquement », affirme-t-il. Draymond vert, dans ce qui constitue un avertissement clair aux marins quant à l’endroit où ils peuvent atteindre ces Guerriers de l’état d’or.