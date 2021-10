L’entourage de Megan Thee Stallion a un coup de tête maladroit avec Martin Brundle

Megan toi étalonSon entourage pourrait avoir besoin d’apprendre les règles de la route en matière d’étiquette médiatique lors d’un événement de Formule 1, du moins selon ce pilote devenu journaliste.

Découvrez cette interaction entre Sky News’ Martin Brundle (un ancien pilote lui-même) et Meg, qu’il a bousculé pendant qu’elle et son groupe se frayaient un chemin à travers la grille du Grand Prix des États-Unis dimanche … où toutes les voitures et les équipes de stands traînaient au sol – niveau, et où roulaient les équipes de tournage… avec des journalistes en quête d’interviews.

Légende Martin Brundle 😂 pic.twitter.com/Y3VCcBqufb – Aadoo Ozzo (@Aadozo) 24 octobre 2021 @Aadozo

Au milieu de leur couverture en direct – qui était diffusée sur ESPN – Brundle a remarqué que MTS se frayait un chemin à travers l’agitation et a essayé d’avoir une conversation en tête-à-tête impromptue avec elle … ce qu’il a fait avec succès, si que pour un court instant.

Il lui demande si elle a du « rap pour nous aujourd’hui sur la Formule 1 » … et elle rit en disant non – elle n’avait rien pour lui. Brundle a appuyé plus loin, demandant pour qui elle enracinait.

J’adore quand des gens célèbres que la plupart des gens ne connaissent même pas agissent comme s’ils étaient des rois. Détestez les gens qui parlent comme de la merde à Martin Brundle pic.twitter.com/ExtFYIFZ3z – Ben (@TescoTierney_3) 24 octobre 2021 @TescoTierney_3

Avant même que Megan n’ait eu la chance de répondre, un mec de son équipe est arrivé par derrière et a repoussé Brundle … lui disant apparemment qu’il « ne pouvait pas faire ça ».

Eh bien, le vieux Martin a fait un sacré retour là-dessus… en disant que non seulement il peut le faire, mais qu’il vient de le faire. OHHHHHHH !!!! Le regard irrité de l’assistante blonde est également classique. ??

Il y a différentes réactions à cela … certains disent que MB n’aurait pas dû entrer dans son espace comme ça. Cependant, d’autres disent qu’elle (et son équipe) auraient dû savoir que c’est un jeu équitable dans le monde de la F1 … en particulier de la part de Martin, qui est un vétérinaire dans le biz et une figure bien connue – pas un pap aléatoire.

On ne sait pas ce que Meg sait de la F1 … elle semblait être là simplement pour brancher Cashapp.