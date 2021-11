L’entraînement brutal de Tyson Fury au gymnase qui fait mal juste en le regardant

Le Britannique Tyson Fury ne perd pas de temps et se punit à fond dans le gymnase en attendant de revenir sur le ring l’année prochaine

22/11/2021 23:16 Mis à jour au 22/11/2021 23:30

Cela fait un peu plus d’un mois après que Tyson Fury a battu KO de Déontaire Wilder au Las Vegas et conserver le titre mondial. Après les célébrations qui ont suivi, « Le roi des gitans » (33 ans) a recommencé à travailler dur dans le gymnase en prévision des nouveaux défis qui l’attendent l’année prochaine.

Dans une vidéo, il a été possible de voir la référence des poids lourds alors qu’il est puni dans le gymnase avec des coups dans la région abdominale et des deux côtés que pour le voir et se battre en duel, à cause de la violence alors qu’ils l’ont frappé.

Avec ces séances. Fury espère ne pas perdre sa forme et conserver un physique qui pourrait l’amener à se battre en 2022 avec Dilian blanc ou avec Joe Joyce dans son pays, après avoir disputé les quatre derniers combats en États Unis.

