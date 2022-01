L’entraînement de 20 minutes : Cardio et force de tout le corps

Envie de déménager aujourd’hui ? Essayez ceci (Photo : ./Metro.co.uk)

C’est le jour de l’An, vous avez peut-être un peu la gueule de bois, vous êtes peut-être un peu fatigué. C’est peut-être l’occasion idéale pour bouger votre corps.

Bien que vous souhaitiez peut-être vous frayer un chemin vers 2022 et ne pas tout faire avec une énorme séance de fitness, une séance d’entraînement de 20 minutes pourrait être exactement ce dont vous avez besoin.

L’entraînement de cette semaine est axé sur le cardio et la force. Augmenter votre fréquence cardiaque et donner un peu de défi à vos muscles.

Donc, si vous cherchez à commencer l’année comme vous l’entendez, pourquoi ne pas consacrer 20 minutes à une activité physique aujourd’hui. Vous vous sentirez certainement mieux pour cela.

Cet entraînement a été créé par Andrew Julien, préparateur physique au F45 Tottenham Court Road.

Cardio et musculation à domicile

« Cet entraînement est conçu pour ceux qui s’intéressent à la gymnastique suédoise (exercices qui impliquent des mouvements qui utilisent de grands groupes musculaires) », explique Andrew.

Pour faire cet entraînement, vous aurez besoin d’une barre pour les tractions et d’un banc ou d’une chaise solide.

Terminez trois séries de chaque tour :

Premier tour :

tractions

5-10 répétitions

À l’aide d’une barre solide, placez vos mains sur les épaules, écartées, puis tirez-vous avec votre menton au-dessus de la barre.

Sans balancer votre corps, abaissez-vous au sol.

Pompes

10-20 répétitions

La stabilité est la clé (Photo : F45 Tottenham Court Road)

Avec votre corps en ligne droite, mettez-vous à quatre pattes avec les jambes étendues et les mains à la largeur des épaules.

Allez sur vos orteils, en gardant les coudes légèrement pliés.

Abaissez-vous au sol sur une planche plate avec les coudes à 90 degrés, puis étendez-vous vers le haut dans la position d’origine.

V croque

10-20 répétitions

Allongez-vous sur le dos avec les bras au-dessus de la tête.

Soulevez vos jambes à un angle de 45 degrés et soulevez vos jambes pour atteindre vos tibias.

Deuxième round:

Planche commando

10 répétitions

En commençant dans une position de planche de base, engagez votre cœur et gardez votre tête neutre.

Poussez sur votre main gauche jusqu’à ce qu’elle soit droite, puis poussez sur votre main droite.

Ensuite, abaissez à nouveau, en commençant par votre main gauche puis votre droite, en gardant votre cœur serré et le dos droit.

Planche d’araignée

5-10 de chaque côté

Craquement du noyau (Photo : F45 Tottenham Court Road)

En commençant à nouveau en position de planche, ramenez votre genou droit à votre coude droit, puis étendez votre jambe jusqu’à la position de départ d’origine.

Répétez ensuite avec votre côté gauche.

cale creuse

Allongez-vous avec le visage vers le haut et les bras et les jambes tendus avec le bas du dos fermement appuyé sur le sol.

En engageant votre cœur, levez vos bras et vos jambes à environ 2 à 3 pouces du sol et maintenez pendant 20 à 30 secondes.

Troisième tour :

Traction isométrique

Accrochez-vous à la barre à 90 degrés, avec une prise sournoise.

Tirez-vous jusqu’à ce que votre front touche la barre et maintenez pendant 10 à 20 secondes.

Trempettes triceps

répétitions maximales

À l’aide d’un banc, asseyez-vous les jambes étendues et les pieds écartés de la largeur des hanches.

Appuyez vos paumes sur le banc avec le dos tourné vers lui et abaissez-vous avec les coudes pliés.

Levez-vous lentement jusqu’à ce que vos bras soient à nouveau tendus.

le poirier

Étoile contre un mur pour renforcer la confiance (Photo : F45 Tottenham Court Road)

Tenez-vous droit avec vos pieds écartés d’une largeur confortable.

Frappez légèrement avec votre jambe dominante puis penchez votre corps vers l’avant, en veillant à mettre fermement vos mains sur le sol et les jambes droites.

Tenez pendant 20 secondes, puis tombez du poirier avec votre jambe dominante.

Si vous débutez avec les poiriers, essayez de le faire contre un mur pour un soutien supplémentaire.

