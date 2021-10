L’entraîneur affirme avoir dit à Liverpool de signer un joueur de 10 millions de livres sterling

Photo par Alex Caparros/.

Le chef des gardiens de Liverpool, John Achterberg, a déclaré à RedMenTV qu’il souhaitait que les Reds signent Marc-Andre ter Stegen avant de se rendre à Barcelone.

Ter Stegen a rejoint les géants espagnols et européens de Barcelone en provenance du club allemand du Borussia Mönchengladbach à l’été 2014.

Tel que rapporté par The Daily Mail, Barcelone a payé 10 millions de livres sterling de frais de transfert pour signer l’international allemand.

L’entraîneur de Liverpool, Achterberg, a maintenant révélé qu’il avait demandé au manager des Reds de l’époque, Brendan Rodgers, de signer Ter Stegen avant de déménager à Barcelone.

Achterberg a déclaré : « J’ai recommandé Ter Stegen quand Brendan [Rodgers] était ici, il était à ‘Gladbach et j’ai parlé de lui à Brendan.

« Alors, quelques semaines plus tard, Brendan est venu me voir et m’a dit: » J’ai reçu un appel de Chris Hughton et il dit que ce gardien de but joue pour « Gladbach est un bon gardien de but ».

« Alors j’ai dit : ‘Ouais, c’est ce que j’ai essayé de te dire !’ mais bien sûr, il va au Barça.

Le gardien du FC Barcelone Marc-André ter Stegen réagit (.)

Qu’est-ce qui aurait pu être…

Ter Stegen a 29 ans maintenant et est au sommet de son art.

Le gardien de Barcelone est l’un des meilleurs joueurs à son poste et est également un international allemand.

Depuis 2014, au niveau des clubs, Ter Stegen a remporté le titre de la Liga à quatre reprises, la Copa del Rey à cinq reprises et la Ligue des champions une fois avec Barcelone.

Liverpool a eu des problèmes avec ses gardiens pendant un certain temps, mais depuis qu’ils ont signé Alisson, ils ont été brillants défensivement.

Alisson est l’un des meilleurs gardiens de but de la planète, et bien que peu de fans de Liverpool ne soient pas dérangés maintenant que Rodgers n’a pas signé Ter Stegen, il y aura toujours une question de savoir si.

