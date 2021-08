L’entraîneur allemand Hansi Flick parle de stratégie, de vision de l’équipe et de qui pourrait être de retour dans l’équipe

in

Le manager de l’Allemagne et ancien entraîneur du Bayern Munich Hansi Flick n’en a pas caché, il veut ramener un style de jeu offensif (halètement! – excitant) à Die Mannschaft.

« Quiconque a suivi le FC Bayern au cours des deux dernières années connaît le football que je représente. Si vous attaquez l’adversaire ensemble et que vous vous tenez haut, avec une transition rapide et des attaques rapides, vous avez une forte probabilité de succès, nous voulons que notre équipe fasse de même », a déclaré Flick lors d’une conférence de presse (tel que capturé par le compte Twitter @iMiaSanMia ).

En ce qui concerne la façon dont il ramènera le «sexy» en Allemagne, Flick pourrait faire appel à un peu d’aide de vieux amis. Interrogé sur Mario Götze et Marco Reus, Flick n’a rien exclu.

« (Mario) Götze est de retour sur les rails à Eindhoven. Il marque des buts et est à nouveau important pour l’équipe. Pour moi, Reus est l’un des meilleurs joueurs du dernier tiers. Il peut ouvrir n’importe quelle défense par lui-même. Il est l’un des meilleurs à son poste », a déclaré Flick. “Je l’ai dit plus tôt, je veux avoir les meilleurs joueurs. Si Mats Hummels, Jérôme Boateng et Thomas Müller donnent le meilleur d’eux-mêmes, alors ils font à nouveau partie de cette équipe.

Avant que quiconque ne commence à s’inquiéter à propos de Flick recréant les Phillies de Philadelphie de 1983 – qui étaient affectueusement surnommés les « Wheeze Kids » – le sextuple vainqueur intégrant de jeunes joueurs est également vital pour les plans de l’Allemagne.

« Les jeunes talents sont très importants, mais il est crucial que les meilleurs joueurs jouent pour l’équipe nationale, quel que soit leur âge. Mais nous donnerons également aux jeunes joueurs l’opportunité de franchir une nouvelle étape ici », a déclaré Flick.