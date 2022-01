L’entraîneur anglais Chris Silverwood testé positif au Covid-19 avant le quatrième Ashes Test

L’Angleterre a déjà annoncé qu’Adam Hollioake ne rejoindrait pas la formation d’entraîneurs avant le quatrième test en raison d’un contact étroit de son test positif pour COVID-19.

L’entraîneur-chef de l’Angleterre sous le feu Chris Silverwood a été testé positif pour COVID-19 alors qu’il était en quarantaine ici avec sa famille, mais il devrait rejoindre l’équipe avant le cinquième test des cendres à Hobart.

Silverwood devait manquer le quatrième test contre l’Angleterre à partir de Sydney mercredi après avoir été contraint à l’isolement lorsqu’un membre de sa famille a été testé positif pour COVID-19.

«Silverwood est isolé à Melbourne depuis le 30 décembre suite à un test positif d’un des membres de sa famille. Il restera en isolement jusqu’au 8 janvier », a déclaré le Conseil de cricket d’Angleterre et du Pays de Galles dans un communiqué selon Skysports.

La BCE a déclaré que Silverwood est asymptomatique et est entièrement vacciné.

« Il devrait revenir à la fête d’Angleterre à Hobart avant le cinquième Ashes Test. » Silverwood a été sévèrement critiqué par d’anciens joueurs anglais qui ont demandé son limogeage après que l’équipe visiteuse ait subi des pertes humiliantes dans les trois tests jusqu’à présent.

L’Angleterre a déjà annoncé qu’Adam Hollioake ne rejoindrait pas la formation d’entraîneurs avant le quatrième test en raison d’un contact étroit de son test positif pour COVID-19.

Hollioake devait aider l’Angleterre avec Silverwood, l’entraîneur de bowling de rythme Jon Lewis, le mentor en spin Jeetan Patel et le spécialiste de la force et du conditionnement Darren Veness, tous isolés.

Il a laissé l’entraîneur adjoint Graham Thorpe en charge de l’équipe pour le prochain match.

La séance d’entraînement de l’équipe à Sydney a également été annulée dimanche après qu’un lanceur de filet a été testé positif au COVID-19.

