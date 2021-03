L’entraîneur anglais Gareth Southgate parle de Robert Lewandowski du Bayern Munich et de Harry Kane de Tottenham Hotspur

L’entraîneur anglais Gareth Southgate avait hâte de voir la star du Bayern Munich Robert Lewandowski s’affronter avec Harry Kane de Tottenham Hotspur, mais une blessure au genou de l’attaquant polonais a pris cette opportunité.

Lors de l’évaluation des deux joueurs, Southgate pense que les avant-centres présentent certaines similitudes.

«Je pense que les deux sont similaires», a déclaré Southgate (selon le Evening Standard). «Il n’y a pas beaucoup de n ° 9 dans le monde en ce moment au niveau vraiment élite. [Romelu] Lukaku en est évidemment un. Les deux garçons dont nous parlons le sont. je suppose [Sergio] Aguero l’a été. Mais vous n’obtenez pas ce profil des attaquants aussi souvent. »

Sports Mole a davantage capturé Southgate qui a noté que de nombreux avant-centres modernes sont vraiment des types hybrides extérieurs-avant.

« Il y a beaucoup plus de joueurs avant interchangeables qui peuvent jouer en tant qu’attaquant intérieur ou attaquant large et être dévastateurs dans ces domaines, comme Kylian Mbappe, qui peut jouer le numéro neuf mais est normalement tout aussi efficace dans ces domaines plus larges », a déclaré Southgate. «Ils sont difficiles à trouver et quand vous en avez un comme nous, cela vous donne un point de référence, peut mener la ligne, peut relier et comme nous l’avons dit l’autre jour, pas seulement le meilleur buteur de la Premier League. mais aussi en tête pour les passes décisives, c’est un joueur fantastique à avoir dans notre groupe.