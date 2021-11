L’entraîneur anglais Gareth Southgate pourrait devenir le meilleur entraîneur-chef des trois Lions

Le sélectionneur anglais Gareth Southgate prouve rapidement qu’il pourrait dépasser le grand Sir Alf Ramsey en tant que meilleur entraîneur-chef des Trois Lions.

Fraîchement sorti d’une victoire 10-0 à Saint-Marin, enregistrant sa plus grande victoire à l’extérieur dans un match de compétition tout en réservant facilement sa place pour la Coupe du monde de l’année prochaine, Southgate a également supervisé une refonte de l’équipe et remporté le succès dans des tournois jamais vus dans décennies.

En 2016, après trois ans à la tête de l’équipe d’Angleterre des moins de 21 ans et un pourcentage de victoires de 73 %, Gareth Southgate s’est d’abord prononcé pour devenir directeur de l’équipe nationale après que Roy Hodgson a quitté le poste à la suite de l’élimination décevante de l’Euro 2016 Sam Allardyce a pris les commandes mais n’a duré qu’un seul match. La FA s’est tournée vers Southgate. Une période réussie en tant que gérant par intérim a permis à l’ancien Middlesbrough d’être nommé à titre permanent.

Demi-finales de la Coupe du monde

L’Angleterre a dominé son groupe de qualification pour la Coupe du monde 2018 sans perdre un match et avec huit points d’avance sur la deuxième place. Malgré cela, les attentes avant la finale étaient faibles; cependant, Southgate et son équipe ont dépassé les attentes. Qualifiés depuis la phase de groupes derrière la Belgique, les Three Lions ont enregistré leur toute première victoire aux tirs au but lors d’une Coupe du monde, battant la Colombie 4-3 à la suite d’un match nul 1-1 après prolongation.

La Suède a été éliminée 2-0 en quarts de finale pour atteindre les demi-finales pour la première fois depuis 1990. La nation s’est réunie comme un seul pays avec des scènes inédites depuis l’Euro 96. Malgré une avance rapide, l’Angleterre a été battue 2-1. après prolongation par la Croatie. L’équipe a dépassé les attentes et a été félicitée pour ses performances, Gareth Southgate recevant une grande admiration.

Demi-finales/troisième place de la Ligue des Nations

Après leur démonstration à la Coupe du monde, beaucoup espéraient une autre démonstration encourageante. Ils n’ont pas été déçus. En tête de leur groupe, qui comprenait l’Espagne, où Southgate a mené son équipe à sa première victoire à l’extérieur contre les Espagnols en 31 ans et la Croatie signifiait une demi-finale contre les Pays-Bas. Une défaite 3-1 signifiait un match pour la troisième place contre la Suisse qu’ils remportaient à l’issue d’une séance de tirs au but. Le résultat a permis à l’Angleterre d’atteindre la troisième place d’un tournoi majeur pour la première fois depuis 1968.

Finaliste du championnat d’Europe

L’Angleterre la plus proche est arrivée à remporter un trophée majeur depuis 1966. Les Trois Lions ont dominé leur groupe qui comprenait l’ancien ennemi écossais, la Croatie et la République tchèque. L’Allemagne a été battue 2-0 en huitièmes de finale, la première fois que l’Angleterre battait les Allemands en phase à élimination directe d’un tournoi depuis 1966. L’Ukraine a été facilement éliminée 4-0 en quart de finale au Stadio Olympico de Rome pour définir en demi-finale à Wembley contre le Danemark.

Le pays était juste derrière son équipe avec des scènes à travers le pays sans précédent depuis 1996. L’équipe de Southgate est entrée dans le match sans avoir encaissé de but jusqu’à présent; Cependant, bien que cette série ait été interrompue par les Danois, l’Angleterre a gagné 2-1 après prolongation pour atteindre sa première finale depuis ce célèbre jour 55 ans plus tôt.

Wembley, la patrie du football, a accueilli la finale et lorsque l’Angleterre a pris une avance de deuxième minute contre l’Italie, le pays a cru que le football revenait enfin à la maison. Ce ne devait pas être comme le jeu est allé aux tirs au but. Trois jeunes anglais qui ont fait preuve d’un immense courage ont raté leurs tirs au but et l’Italie est sortie victorieuse. L’Angleterre avait parcouru un long chemin depuis l’Euro 2016 et malgré son échec, elle a prouvé que l’avenir était radieux.

Construire une jeune équipe offensive qui s’améliorera

Gareth Southgate n’a pas hésité à faire confiance à certains des meilleurs jeunes joueurs anglais. Des joueurs comme Phil Foden de Manchester City, Bukayo Saka d’Arsenal, Jude Bellingham du Borussia Dortmund et la paire de Chelsea Mason Mount et Reece James, entre autres, ont tous excellé et aidé leur nation à la finale du Championnat d’Europe. D’autres sont également sur le point de rejoindre l’équipe avec Southgate, n’ayant pas peur de donner une chance aux jeunes s’ils le méritent.

Emile Smith Rowe d’Arsenal et Conor Gallagher de Chelsea, qui joue actuellement en prêt à Crystal Palace, ont tous deux eu l’occasion d’impressionner lors des deux récents matchs de qualification et n’ont laissé tomber personne.

Ces jeunes, mélangés à l’expérience internationale de Harry Kane, Jordan Henderson, Raheem Sterling, Harry Maguire et Jordan Pickford, ont donné à l’Angleterre une excellente chance de réussir. Les jeunes actuellement dans l’équipe et ceux qui cherchent des places ne peuvent que s’améliorer.

Le récent groupe de qualification pour la Coupe du monde de l’année prochaine a vu l’Angleterre marquer 39 buts en dix matchs. Rien qu’en 2021, l’Angleterre a remporté plus de matchs (15), marqué plus de buts (52) et gardé plus de draps propres (14) que lors de toute année précédente de son histoire.

L’Angleterre a eu sa « Golden Generation »; cependant, ils ont sous-performé sur la scène nationale. Certains membres de la génération actuelle ont déjà réalisé plus dans les tournois majeurs que ceux autrefois considérés comme les meilleures chances de succès de l’Angleterre. Maintenant, cependant, l’Angleterre pourrait être à l’aube de la véritable génération dorée.

L’entraîneur anglais Gareth Southgate a le soutien total de ses joueurs

Southgate est actuellement en pourparlers avec la Football Association pour prolonger son contrat. C’est quelque chose que son équipe tient à ce qu’il fasse. Le défenseur Tyrone Mings a parlé à la BBC après la démolition de Saint-Marin. Il a déclaré : « Les opportunités qu’il vous offre et la conviction qu’il vous donne sont très spéciales.

« Ce qu’il a créé dans cette configuration anglaise est très spécial. Il a été un manager fantastique pour moi et un manager fantastique pour l’Angleterre. Je n’ai pas besoin de trop parler de lui car son palmarès parle de lui-même en tournoi. J’adorerais le voir continuer en tant que manager.

Une victoire en tournoi verrait le manager anglais Gareth Southgate dépasser Sir Alf Ramsey comme le meilleur

La seule chose qui manque jusqu’à présent au CV de Gareth Southgate est un trophée. Pour qu’il surpasse Sir Alf Ramsey, il n’a besoin que de devenir le deuxième manager anglais à remporter un tournoi majeur. Ramsey a organisé la célèbre victoire de la Coupe du monde en 1966 et a remporté une troisième place en séries éliminatoires aux Championnats d’Europe de 1968. Cependant, seulement quatre nations ont participé. La défaite face à ses rivaux de l’Allemagne de l’Ouest en quarts de finale de la Coupe du monde 1970 a été suivie d’une incapacité à se qualifier pour les finales des prochains championnats d’Europe et de la Coupe du monde.

Il ne fait aucun doute que Sir Alf Ramsey, fait chevalier après la victoire en Coupe du monde, était un grand manager et actuellement le plus grand d’Angleterre ; Cependant, si Gareth Southgate faisait un meilleur qu’aux récents Championnats d’Europe et remportait un tournoi, il serait probablement considéré comme le plus grand entraîneur anglais de tous les temps.

