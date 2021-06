L’entraîneur belge met à jour l’état de Hazard après sa blessure contre le Portugal

in

Lorsque l’attaquant du Real Madrid Eden Hazard a quitté le terrain avec une blessure aux ischio-jambiers, la plupart des journalistes et même certains de ses coéquipiers pensent que l’UEFA Euro 2020 était terminé pour lui. Aujourd’hui, 24 heures après la victoire de la Belgique contre le Portugal, l’entraîneur Roberto Martinez a fait une mise à jour très importante sur les blessures de Hazard et De Bruyne.

« Les premières nouvelles d’aujourd’hui ne sont pas négatives, ils ne souffrent pas beaucoup et ils travailleront avec nous pendant la semaine, nous verrons donc s’ils sont disponibles contre l’Italie. Ils n’ont pas de dommages structurels et cela signifie que le tournoi n’est pas terminé pour eux, il est toujours en cours », a déclaré Martinez sans exclure aucun des deux joueurs des quarts de finale.

Martinez, cependant, a reconnu que le match de vendredi pourrait être trop tôt pour qu’ils soient prêts.

« Nous devons encore attendre 24 heures de plus pour voir comment ils réagissent. Le match contre l’Italie a lieu vendredi et c’est notre principal problème. Je pense que si nous parvenions à jouer un match de plus, ils seraient sûrement prêts. Les nouvelles sont bonnes mais nous devons y aller au jour le jour », a conclu Martinez.