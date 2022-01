L’entraîneur-chef de la NFL limogé après une saison 2021 décevante

Une équipe de la NFL a décidé de licencier son entraîneur-chef. Dimanche matin, les Broncos de Denver ont annoncé qu’ils se séparaient de Vic Fangio après une saison 2021 décevante. Fangio a été embauché par les Broncos en 2019 après avoir passé quatre saisons en tant que coordinateur défensif des Bears de Chicago.

« Ce matin, Georges [Paton] et j’ai informé Vic de la décision de se séparer de lui en tant qu’entraîneur-chef des Broncos de Denver », a déclaré le président et chef de la direction, Joe Ellis, dans un communiqué. « Au cours des trois dernières saisons, Vic a mis tout son cœur et son âme à entraîner les Broncos. Je tiens à remercier l’entraîneur Fangio d’avoir donné le maximum d’efforts à notre organisation depuis le jour de son embauche. George aura toute autorité pour sélectionner le prochain entraîneur-chef des Broncos. C’est sa décision et son programme. J’ai une confiance totale dans la capacité de George à mener une recherche de coaching en chef exhaustive et réussie. »

Les Broncos se séparent de HC Vic Fangio. pic.twitter.com/nK9oarskjH – NFL (@NFL) 9 janvier 2022

Fangio a affiché une fiche de 19-30 en tant qu’entraîneur-chef des Broncos. Cette saison, les Broncos ont connu un démarrage rapide, remportant leurs trois premiers matchs. Mais l’équipe a perdu les quatre suivants et n’a jamais trouvé la cohérence nécessaire pour concourir dans l’AFC West. Les Broncos ont terminé la saison 2021 avec quatre défaites consécutives, dont une défaite 28-24 contre les Chiefs de Kansas City samedi soir.

« J’ai un immense respect pour Vic et tout ce qu’il a accompli dans la NFL », a déclaré Paton, le directeur général des Broncos, dans un communiqué. « Au cours de la dernière année, j’apprécie son partenariat, son amitié et l’éthique de travail infatigable dont il a fait preuve en tant qu’entraîneur-chef. Vic continuera d’avoir beaucoup de succès dans cette ligue, et je le remercie pour tout ce qu’il a fait pour les Broncos ainsi que moi personnellement. Pour l’avenir, il y a beaucoup de travail à faire pour que nous passions à l’étape suivante. Gagner n’est pas facile, et nous allons saisir l’opportunité de nous améliorer dans chaque domaine de notre opération. «

Fangio, 63 ans, a commencé sa carrière dans la NFL en 1986 en tant qu’entraîneur des secondeurs des New Orleans Saints. Il est ensuite devenu coordinateur défensif des Panthers de la Caroline en 1995 et a occupé le même poste avec les Colts d’Indianapolis et les Texans de Houston avant de rejoindre les Ravens de Baltimore où il était assistant défensif et entraîneur des secondeurs. En 2010, Fangio est retourné dans les rangs universitaires pour être le coordinateur défensif de Stanford avant de retourner dans la NFL l’année suivante pour être le coordinateur défensif des 49ers de San Francisco.