L’entraîneur-chef de Sunderland, Lee Johnson, fait face à un mal de tête de sélection de bienvenue

L’entraîneur-chef de Sunderland, Lee Johnson, a vu son équipe bien commencer la saison avec une seule défaite dans toutes les compétitions. Les Black Cats sont actuellement deuxièmes de League One et se sont qualifiés pour les 16 derniers de la Carabao Cup. Avec des blessures qui commencent à disparaître, une amélioration de la forme physique des matchs et des joueurs marginaux montrant qu’ils sont prêts pour l’action en équipe première, Johnson a un mal de tête bienvenu pour la sélection à l’avenir.

Johnson a apporté huit changements à son équipe pour le match nul de la Coupe Carabao en milieu de semaine à Wigan Athletic. Ceux qui sont entrés dans l’équipe ont impressionné à la fois Johnson et les fans. Sunderland a remporté le match 2-0 et était à l’aise tout au long contre l’équipe qui est actuellement en tête de League One.

Bon départ pour les Black Cats

Lee Johnson a eu une équipe stable pendant une grande partie de la campagne de la ligue jusqu’à présent. Dans les compétitions de coupe, il a apporté des changements qui ont porté leurs fruits, permettant à beaucoup de montrer qu’ils sont de qualité première équipe. Johnson est susceptible de revenir à l’équipe qui l’a bien servi dans la ligue jusqu’à présent ce week-end; Cependant, au cours des semaines et des mois à venir d’une saison longue et mouvementée, il semble que Johnson dispose d’une force en profondeur. Voici un aperçu de plusieurs joueurs qui se battent pour une place en équipe première.

Nathan Broadhead

Signé sur un prêt d’une saison d’Everton, Broadhead, 23 ans, a de l’expérience en Europe et en Premier League avec les Toffees. Un attaquant polyvalent, il peut jouer dans plusieurs positions d’attaque. Il a commencé son deuxième match et a marqué son premier but pour les Black Cats lors de la victoire de la Coupe Carabao à Wigan. C’était une grève qui a été saluée par Lee Johnson. Sa polyvalence pourrait être la clé à mesure que la saison avance.

Niall Huggins

Signé pour un contrat de quatre ans avec Leed United cet été, Huggins a fait sa deuxième apparition pour le club contre Wigan. L’arrière latéral est en compétition avec le milieu de terrain devenu arrière droit Carl Winchester pour une place en équipe première. Winchester est devenu un favori des fans jusqu’à présent cette saison en raison de ses performances; Cependant, il semble maintenant qu’il ait une forte concurrence pour sa place après que Huggins ait excellé dans la Coupe Carabao.

S’adressant à SAFC TV après le match, Johnson a déclaré à propos de Huggins: «Il était électrique. Il est – j’essaie de trouver un mot gentil pour lui – comme un furet ou un rat ou une puce.

«Quelque chose qui ressemble à un ravageur et constant, sa volonté de jouer et de suivre est louable. Il a eu une excellente éducation à Leeds et il peut nous l’apporter.

Léon Dajaku

L’ailier en prêt de l’Union Berlin a impressionné lors de son premier départ en milieu de semaine. L’ancien joueur du Bayern Munich, âgé de 20 ans, a signé le jour de la date limite de transfert avec une option pour rendre l’accord permanent et a profité de l’occasion pour montrer ce qu’il peut faire. C’est le début pour le jeune de Wearside et bien qu’il ne soit pas en pleine forme, il y avait des signes de choses à venir. Dajaku a des gens comme Aiden McGeady, Lynden Gooch et Nathan Broadhead avec qui rivaliser pour une place sur l’aile. Cependant, lorsqu’ils sont parfaitement en forme, ces joueurs pourraient regarder par-dessus leurs épaules.

Alex Pritchard

Signé sur un transfert gratuit au cours de l’été après sa libération de Huddersfield Town, l’ancien homme de 11 millions de livres sterling a dû être patient jusqu’à présent. La forme d’Elliot Embleton dans le rôle du numéro dix a vu Pritchard jouer principalement dans des compétitions de coupe. Après une période malheureuse à Huddersfield, l’ancien milieu de terrain offensif de Tottenham Hotspur et Norwich City a quelque chose à prouver.

Contre Wigan, Pritchard a donné une performance d’homme du match avec les fans, les médias et l’entraîneur-chef Lee Johnson chantant ses louanges. Il a dû attendre son temps pour tenter de se mettre en forme; Cependant, il semble être presque là et Johnson se demandera s’il peut l’intégrer, lui et l’Embleton en forme, du même côté.

Corry Evans

Après un mois d’absence pour cause de blessure, la signature estivale et le nouveau capitaine de Sunderland sont de retour et disponibles pour la sélection. Cependant, il pourrait faire face à une tâche difficile pour regagner sa place en équipe première. Dan Neil et Luke O’Nien ont formé un bon partenariat au milieu de terrain et à l’heure actuelle, il serait difficile pour l’entraîneur-chef de Sunderland Johnson de rompre le partenariat. Influence calme au centre du parc, Evans sera sans aucun doute présent tout au long de la saison.

Aiden O’Brien

Héros du triplé contre Blackpool en Coupe Carabao, l’attaquant O’Brien a failli quitter le club avant la fermeture du mercato. Un déménagement à Doncaster Rovers a failli aboutir mais pour une erreur administrative. Toujours en marge de l’équipe première depuis sa signature en 2020, O’Brien a surtout joué sur l’aile. Cependant, lorsqu’il a joué comme attaquant, il a montré qu’il pouvait marquer des buts. Susceptible de rester un sous-marin pour le moment ; cependant, en raison du nombre de matchs joués en Ligue 1 parallèlement aux compétitions de coupe, il devrait avoir du temps de jeu.

