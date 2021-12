L’entraîneur-chef de Tottenham, Antonio Conte, révèle les plans de transfert de janvier, laisse tomber un énorme indice sur l’avenir des Spurs de Tanguy Ndombele et fait l’éloge de la star qui s’est révélée « fiable »

L’entraîneur-chef de Tottenham Hotspur, Antonio Conte, doit se réunir pour finaliser ses plans de mercato de janvier, a-t-il confirmé.

Auparavant, l’entraîneur italien avait insisté sur le fait qu’il avait besoin de temps pour évaluer son équipe avant de prendre une décision sur les entrées ou les sorties.

.

Conte est prêt à passer de gros appels en janvier

Mais après sept matchs de Premier League sans défaite et une certaine rotation dans les compétitions de coupe, il semble qu’il sache maintenant exactement ce dont il a besoin pour améliorer son équipe.

Lorsqu’on lui a demandé s’il avait l’évaluation de son équipe, Conte a répondu : « Oui, je pense. Non je pense, je suis sûr à 100 pour cent. J’ai fait l’évaluation après deux mois de travail avec mes joueurs. Il est certain que maintenant la situation est plus claire qu’avant.

« J’attends d’avoir une réunion avec le club et ensuite aussi de donner mon avis sur l’équipe et ce que je pense de notre situation. Bien sûr, j’attends une réunion.

Et les entrants apparaissent certainement sur le radar, a-t-il ajouté : « Après seulement deux semaines, j’ai dit que nous devions améliorer la qualité de l’équipe et bien sûr que nous devions améliorer la qualité de cette équipe. J’en étais sûr après sept jours, dix jours, deux semaines à ce sujet. Ensuite, j’ai fait des évaluations pour comprendre sur quels joueurs je pouvais compter et sur quels joueurs je ne pouvais pas.

Conte fera-t-il enfin appel à un autre avant-centre pour couvrir Harry Kane

« Bien sûr, l’équipe doit améliorer la qualité, mais de manière importante. Avant de penser à une place en UEFA ou en Conference League car dans cette Ligue le niveau est très élevé. Maintenant, nous sommes au milieu et nous devons réfléchir pour construire quelque chose d’important. Pour cette raison, je demande de la patience et du temps car maintenant l’écart est très grand et nous devons beaucoup travailler, et aussi essayer de construire. Et aussi améliorer la qualité de l’équipe.

Un sortant, cependant, pourrait bien être 55 millions de livres sterling signant Tanguy Ndombele.

Le Français, malgré son clair talent sur le ballon, ne s’est jamais vraiment installé dans l’équipe de Tottenham. Depuis son arrivée en 2019, les managers Mauricio Pochettino, Jose Mourinho, Nuno Espirito Santo et Conte n’ont tous pas réussi à trouver une place régulière pour le joueur de 24 ans.

Interrogé sur la place de Ndombele dans ses plans, l’Italien a déclaré : « C’est un milieu de terrain et je pense que c’est un milieu de terrain.

.

Ndombele a eu du mal à marquer les esprits sous Conte, malgré une passe décisive contre Liverpool

«Je porte la même attention à chaque joueur et à chaque session, je porte une grande attention à chaque joueur. Ma concentration n’est pas seulement de 12, 13 ou 14 joueurs. Ensuite, il y a des joueurs qui comprennent et des joueurs qui ont besoin de plus de temps ou qui ont du mal à comprendre la situation. »

Et lorsqu’on lui a demandé s’il partirait en janvier, il a poursuivi : « Mais je répète avant de parler du marché des transferts, c’est mieux pour moi et le club de parler ensemble et alors nous aurons la situation plus claire qu’aujourd’hui. Parler des joueurs maintenant s’ils peuvent venir ou partir n’est pas juste et ce n’est pas honnête.

Un joueur qui a impressionné Conte, cependant, est Harry Winks.

Le milieu de terrain, qui compte 10 sélections pour l’Angleterre, a connu des difficultés ces dernières années et avait l’air de quitter le nord de Londres le plus tôt possible.

.

Winks revient maintenant à son meilleur niveau

Sous son nouveau manager, cependant, Winks fait de bonnes performances et a joué contre Southampton en l’absence d’Oliver Skipp.

Un Conte ravi a déclaré lors de sa conférence de presse: «Winksy joue bien. Winsky s’est avéré être un joueur fiable. Pour cette raison, Winks restera ici.

« Je découvre quels joueurs sont fiables et je peux compter sur eux. Winksy m’a montré que je pouvais compter sur lui.

