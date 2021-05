L’entraîneur-chef des femmes de Manchester United, Casey Stoney, quittera son poste à la fin de la saison

Manchester United a annoncé que Casey Stoney quitterait son poste d’entraîneur-chef de son équipe féminine à la fin de la saison.

La nouvelle vient après que United a terminé quatrième du tableau de la Super League féminine pour une deuxième saison consécutive.

Stoney quittera United à la fin de la saison

Stoney avait précédemment guidé l’équipe vers le titre de champion après son lancement en tant que tenue professionnelle en 2018.

Aux nouvelles, Stoney a déclaré dans un communiqué sur le site Web de United: «Ce fut un honneur de diriger l’équipe féminine de ce grand club et cela a été une décision incroyablement difficile.

«Après avoir rejoint l’équipe pour repartir de zéro, puis avoir remporté le championnat féminin lors de notre première saison, nous avons maintenant réussi à faire de l’équipe une force dans la Super League féminine.

«J’ai adoré diriger ce groupe et je suis fier de ce que nous avons accompli ensemble.

«Cependant, après une saison difficile avec des perturbations causées par la pandémie, je pense maintenant que le moment est venu de prendre un peu de temps et que quelqu’un d’autre vienne mener l’équipe dans la prochaine étape de son voyage.

«Je tiens à remercier le club, tout le personnel fantastique, les fans et surtout les joueurs, pour l’incroyable expérience que nous avons partagée au cours des trois dernières années.

Le vice-président exécutif de United, Ed Woodward, a ajouté: «En tant que club, nous sommes extrêmement fiers de notre équipe féminine et nous avons investi des ressources considérables pour en faire un succès.

«Casey est l’un des moteurs de ce succès depuis qu’elle nous a rejoint en 2018.

«Elle a été une source d’inspiration pour ses joueurs et son staff, ses fans et pour nous tous. Je sais que je parle au nom de tout le monde en la remerciant pour son travail acharné et son dévouement sans faille et en rendant hommage à ses réalisations.