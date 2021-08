L’entraîneur-chef des Raiders, Jon Gruden, assure aux fans qu’il n’est “pas un idiot” .

La vieille phrase « Je ne suis pas un idiot » d’un entraîneur-chef d’une équipe sportive est toujours sûre de faire réagir les fans. Et le dernier entraîneur-chef à sortir de la ligne était l’entraîneur des Raiders de Las Vegas, Jon Gruden.

Auparavant, Gruden a admis qu’il est un esprit de la vieille école qui n’utilise pas trop d’analyses lorsqu’il élabore ses plans de match. Mais après quelques réactions, Gruden prétend maintenant qu’il utilise toutes les informations à sa disposition parce qu’il n’est “pas un idiot”.

“Il y a des rapports là-bas que je n’écoute pas ce genre de choses”, a déclaré Gruden à propos de l’utilisation de la technologie et de l’analyse à la pratique. « Je dis ça sarcastiquement juste pour faire plaisir à certains de mes adversaires. Je ne suis pas un idiot si vous voyez ce que je veux dire. Nous pratiquons ici dans le désert de Mojave. … Nous recueillons toutes sortes d’informations. Nous avons ici certains des meilleurs entraîneurs, médecins et personnes que vous pouvez imaginer. Nous allons être très prudents et intelligents, et vous avez parfaitement raison, nous écoutons ce genre de choses. »

Lorsque Jon Gruden a pris le poste pour la première fois avec les Raiders, il a juré de jeter les analyses par la fenêtre et de ramener une ambiance «1998» à l’équipe.

“Mec, j’essaie de ramener le jeu à 1998”, a-t-il déclaré à l’époque via Bleacher Report. “Je pense toujours que faire les choses à l’ancienne [is the right way.]”

Au cours des trois premières années de Jon Gruden à la barre des Raiders, l’équipe n’a pas terminé une saison avec un pourcentage de victoires de plus de 0,500. Pour la défense de Gruden, cela est principalement dû au fait d’avoir constamment une unité défensive de niveau inférieur.

Mais néanmoins, Jon Gruden devra gagner encore plus en 2021, et peut-être qu’un peu plus d’utilisation de l’analyse peut faire du bien à son équipe.

