L’entraîneur-chef du Danemark Kasper Hjulmand loue la réaction de ses joueurs “épuisés émotionnellement” à l’effondrement de Christian Eriksen

L’entraîneur-chef du Danemark Kasper Hjulmand a félicité ses joueurs pour leur conduite alors que son coéquipier Christian Eriksen était soigné sur le terrain contre la Finlande.

Eriksen s’est effondré à la 41e minute du match du groupe B et a subi une RCR sur le terrain avant d’être réanimé et transporté à l’hôpital où il est actuellement dans un état stable.

Les joueurs danois se sont unis pour protéger leur coéquipier tout en essayant de comprendre la gravité de la situation

Les joueurs danois ont formé un mur autour d’Eriksen pour protéger sa vie privée pendant qu’il était soigné.

Pendant ce temps, ils n’envisageraient de retourner sur le terrain que s’ils savaient que leur coéquipier allait bien, et il leur a donné le feu vert via un appel en face-à-face.

Hjulmand a déclaré après le match, une défaite 1-0 : « Tout d’abord, si cela devient émotionnel, la soirée a été difficile. Nous nous souvenons tous de ce qui est le plus important dans la vie – avoir des relations précieuses, des gens dont nous sommes proches, notre famille et nos amis.

« Nous avons un groupe de joueurs que je ne saurais trop louer. Je ne pourrais pas être plus fier de ces gens qui ont si bien pris soin les uns des autres. C’est l’un de mes très chers amis, la façon dont les joueurs parlaient dans le vestiaire pour décider de ne rien faire avant de savoir que Christian était conscient et allait bien.

Hjulmand a salué ses joueurs pour leur réaction face à la situation

« Nous avions deux options pour jouer au jeu [today] ou demain à 12h et tout le monde a accepté de jouer aujourd’hui. Vous ne pouvez pas jouer à un jeu avec de tels sentiments. Nous avons essayé de gagner. C’était incroyable, ils ont réussi à sortir et à essayer de jouer la seconde mi-temps.

« Honnêtement, il y avait des joueurs qui avaient complètement fini. Émotionnellement fait et émotionnellement épuisé.

Hjulmand embrasse Kasper Schmeichel

Hjulmand a également ajouté que le capitaine Simon Kjær, un bon ami d’Eriksen, avait dû être retiré après le redémarrage.

Kjaer a été l’un des premiers à aider Eriksen frappé, en dégageant ses voies respiratoires, tandis qu’il aiderait à former la chaîne de joueurs protégeant son coéquipier des regards indiscrets.

Il consolerait également la petite amie d’Eriksen alors que son partenaire était toujours traité mais, après avoir choisi de redémarrer le jeu, il a estimé qu’il ne pouvait pas aller jusqu’au bout.

“Simon a été profondément, profondément affecté”, a-t-il ajouté. “Profondément affecté. Il doutait de pouvoir continuer et a tenté sa chance, mais cela n’a pas pu être fait. »

Le capitaine Kjaer a été remplacé dans la deuxième période du match repris car il se sentait incapable de continuer

La Belgique sera le prochain adversaire du Danemark jeudi à Copenhague, mais pour l’instant, son équipe se concentre sur le traitement d’une situation difficile.

“Il y a la possibilité d’obtenir de l’aide”, a déclaré Hjulmand. «Nous essayons de nous relever maintenant et de nous arranger autant que possible. Nous avons des professionnels avec nous. Nous en parlerons ce soir, essayerons de le traiter et avancerons ensemble. »