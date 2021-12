L’entraîneur-chef Frankie McAvoy quitte Preston North End

Frankie McAvoy a quitté son poste d’entraîneur-chef de Preston North End, a confirmé le club.

L’entraîneur écossais a remplacé Alex Neil en mars 2021 à titre intérimaire avant de prendre définitivement le poste en mai.

Frankie McAvoy quitte Preston North End

📝 Déclaration du club : Frankie McAvoy ➡️ https://t.co/kgbgnYCCou#pnefc pic.twitter.com/dA3nM9mE7f – Preston North End FC (@pnefc) 6 décembre 2021

Déclaration honnête

McAvoy quitte le club après une défaite 1-0 contre les Blackburn Rovers à Ewood Park le samedi 4 décembre.

Preston n’a remporté qu’un seul de ses cinq derniers matchs et invoque un manque de régularité pour son renvoi.

Le club a déclaré dans un communiqué sur pnefc.net : « Frankie est intervenu plus tôt cette année pour nous aider, d’abord à titre intérimaire, avant de prendre le poste d’entraîneur-chef. Ses huit premiers matchs à la fin de la saison dernière ont été un énorme succès, mais cette saison, nous avons lutté pour la régularité. En fin de compte c’est une entreprise de résultats et les résultats à ce jour n’ont pas répondu à nos attentes, nous avons donc décidé de faire un changement à ce moment.

« Frankie est une personne honnête et travailleuse qui mérite de réussir et il nous laisse avec nos remerciements et nos meilleurs vœux pour l’avenir. Il sera toujours le bienvenu à Deepdale à tout moment.

Preston occupe le 18e rang du classement du championnat après 21 matchs, dont ils ont remporté six, fait sept nuls et perdu huit.

Le club va maintenant se tourner vers un nouveau manager pour tenter de renverser la vapeur et grimper dans le classement.

Cibler un rendez-vous rapide

Selon le Lancashire Evening Post, le club souhaite avoir un nouvel entraîneur en place avant le match contre Barnsley à Deepdale le samedi 11 décembre.

Il est affirmé que le club a déjà un entraîneur en tête et a ajouté que cet entraîneur serait employé par un autre club.

Des sources du club ont déclaré au Lancashire Evening Post que McAvoy avait pris la nouvelle de son limogeage « comme un gentleman ».

