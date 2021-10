L’entraîneur-chef Nick Rolovich de Washington St. Football licencié pour avoir refusé le vaccin

Entraîneur principal de football de l’État de Washington Nick Rolovitch a perdu son emploi … et tout cela parce qu’il a refusé de se faire vacciner contre le COVID-19.

L’école a annoncé le déménagement tard lundi soir … expliquant que la décision de vax de l’entraîneur associée aux règles et règlements de l’État a forcé la main des responsables de l’université.

L’école a également déclaré que quatre des assistants de Rolovich – Logo Ricky, John Richardson, Craig Stutzmann et Marc Weber – étaient également licenciés pour leur refus d’obtenir les coups de feu.

« C’est une journée décourageante pour notre programme de football », a déclaré le directeur des sports. Pat Chun, qui a annoncé le coordinateur défensif de l’équipe, Jake Dickert, remplacerait Rolovich. « Notre priorité a été et continuera d’être la santé et le bien-être des jeunes hommes de notre équipe. »

« Le leadership de notre équipe de football est rempli de jeunes hommes de caractère, d’altruisme et de résilience et nous sommes convaincus que ces mêmes attributs aideront à guider ce programme à mesure que nous avançons. »

Rolovich est publiquement un ardent anti-vaxxer depuis des mois … il ne s’est pas présenté aux journées médiatiques Pac-12 en juillet au sujet des règles et règlements de la conférence sur les vaccins.

Rolovich avait déclaré à l’époque que son raisonnement pour refuser le vax « restera privé » … bien qu’il ait depuis été rapporté que l’homme de 42 ans avait demandé une exemption religieuse.

De toute évidence, il ne l’a pas compris … et avec Washington exigeant que ses employés de l’État obtiennent le vax – le temps de Rolovich à Wazzu a pris fin lundi.

« Les étudiants, les professeurs et le personnel de la WSU comprennent l’importance de se faire vacciner et de porter des masques afin que nous puissions reprendre en toute sécurité l’apprentissage et les activités en personne », a déclaré le président de l’école. Kirk Schulz mentionné.

« Je suis fier de tous les membres de notre communauté qui ont donné l’exemple et pris des mesures pour se protéger non seulement eux-mêmes, mais aussi leurs collègues Cougs. »

Wazzu devrait jouer samedi prochain contre BYU.