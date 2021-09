L’entraîneur de Barcelone Ronald Koeman est à nouveau “agacé”

L’entraîneur de Barcelone Ronald Koeman dit qu’il a une “bonne” relation avec le président Joan Laporta mais admet être “agacé” par les récentes spéculations entourant un renouvellement de contrat.

Des rapports ont suggéré que Laporta était prêt à prolonger le contrat de Koeman tant qu’il remplissait trois conditions. L’une de ces conditions était de donner plus de temps de jeu à des joueurs comme Riqui Puig.

Koeman a parlé de la spéculation et a clairement indiqué qu’il ne saura pas quels joueurs il peut choisir pour son équipe.

« Lundi dernier, il a déclaré dans une émission télévisée qu’il y avait confiance en moi. Cela a été bon. Avant cela, il y a eu deux moments où des choses sont sorties qui n’indiquaient pas de soutien pour le formateur. J’étais agacé par ça. Il y a deux semaines et demie, nous avons eu une conversation au sujet d’un nouveau contrat. « Rien n’a été divulgué aux médias. Jusqu’à ce que le président ait eu une séance avec des journalistes mardi dernier sur la situation du club, également sur le plan financier et autres. À la fin, il a soudainement commencé à parler du contrat. Un jour plus tard, les journaux ont déclaré : Koeman peut obtenir un nouveau contrat sous trois conditions. Alors j’ai dit : ce n’est pas possible. Je dois être capable de contrôler la façon dont nous jouons et qui j’aligne. Ensuite, le président est venu lundi avec cette interview télévisée. Et ça a été bien. » Origine | UN D

Laporta a également été interrogé sur les mêmes rumeurs plus tôt cette semaine dans son interview avec Esports 3 et a nié avoir demandé à Koeman de donner plus de temps de jeu à Puig.

Il a déclaré: «Je n’ai jamais dit qu’il devait jouer. J’aurais pu dire que je l’aime bien, comme j’aime Collado, mais je ne ferai jamais pression sur mon entraîneur. Puig n’a pas réussi une seule minute jusqu’à présent en 2021-2022.