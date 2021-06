L’entraîneur de Conor McGregor promet un «chef-d’œuvre» pour la trilogie Dustin Poirier à l’UFC 264 alors qu’il révèle un régime d’entraînement intense

in

L’entraîneur de conditionnement de Conor McGregor a promis un «chef-d’œuvre» à l’UFC 264 lorsque l’Irlandais tente de venger sa défaite contre Dustin Poirier.

‘The Notorious’ a été arrêté par Poirier lors de son match revanche à l’UFC 257 en janvier, malgré son arrivée sur Fight Island dans une forme impeccable.

McGregor semble prêt pour sa trilogie et son entraîneur a déclaré à talkSPORT qu’il était en pleine forme

Peut-être plus gêné par l’inactivité, le joueur de 32 ans a été abattu par Poirier grâce à une série de coups de pied brutaux dans les jambes et a finalement terminé.

Les deux hommes se sont rencontrés pour la première fois à l’UFC 178 en 2014 en tant que prétendants poids plume, McGregor obtenant un KO précoce alors que son étoile était sur le point de briller plus que quiconque aurait pu l’imaginer.

Le pouvoir de star de McGregor est maintenant sans précédent et son héritage est sécurisé, mais il y a ceux qui ont remis en question sa faim et sa motivation pour se battre à ce stade de sa carrière après avoir amassé une énorme richesse.

En fait, un défilement sur le compte Instagram de McGregor fera apparaître une multitude de lieux d’entraînement exotiques, mais la préparation est aussi sérieuse que possible, Colin Byrne, qui a travaillé avec l’ancien champion du monde des deux poids depuis le développement du McGregor FAST programme, expliqué.

“Tout se passe bien cette fois-ci”, a-t-il déclaré. “Nous avons passé du temps à Dubaï, un endroit merveilleux, tout le monde était super serviable, Raffy des gymnases de l’UFC s’est occupé de nous et nous a très bien accueillis, maintenant nous sommes venus en Californie, le siège social de McGregor FAST est ici”, a-t-il poursuivi, ajoutant l’équipe a tout ce dont elle a besoin dans l’installation sur mesure « phénoménale ».

« Nous avons aussi d’excellents partenaires d’entraînement sur ce camp, tous avec le même objectif, c’est-à-dire aider Conor, le pousser et l’aider à faire le travail qui est nécessaire à ce plus haut niveau de compétition. Ils sont tous dedans.

Et son entraîneur de conditionnement insiste sur le fait que la défaite n’a fait qu’attiser le feu pour que McGregor prenne sa revanche cette fois-ci.

IG : @thenotoriousmma

McGregor s’est entraîné à Dubaï et aux États-Unis avec son entraîneur de conditionnement, Colin Byrne de McGregor FAST

Il a déclaré: «Le dernier combat de Conor était dans la meilleure forme qu’il ait jamais connu, il s’était entraîné constamment, moi-même et le Doc avions été avec lui toute l’année pour faire le travail.

«La perte est difficile à supporter, mais vous l’acceptez et vous vous asseyez dedans pendant un moment et passez à autre chose. Acceptation!

“Vos alternatives sont l’évitement ou le déni, ni l’un ni l’autre qui n’embrasse la philosophie du guerrier.

“Si vous substituez le jeu de combat, l’acte du combat pour la vie et qu’il y a des hauts et des bas, des luttes et des obstacles, ne l’évitez pas, affrontez-le, redressez-vous, gérez-le, puis brûlez-le.”

Le conditionnement de McGregor semble au niveau supérieur en ce moment

Il serait négligent de suggérer que le succès de Poirier sur Fight Island était uniquement dû à des coups de pied dans les jambes; l’Américain avait l’air propre dans les échanges de boxe, a montré un menton énorme et a montré sa force en abattant McGregor et en le tenant dans le corps à corps.

Bien que « The Diamond » ait fait preuve d’un courage et d’une résilience extraordinaires pour se remettre de la défaite du premier combat, il a prouvé qu’il avait la capacité et le tempérament de rectifier les erreurs de Las Vegas.

Avec l’impulsion maintenant donnée à McGregor d’apporter également des changements, Byrne est convaincu que la superstar a ce qu’il faut pour récupérer la victoire le 10 juillet.

“Oui, les coups de pied au mollet ont changé le combat, un autre combattant de la patte sud et cela a bien fonctionné pour Dustin”, a-t-il ajouté. «Mais il a tout le terrain à rattraper.

. – .

McGregor a déjà disputé un match revanche contre Nate Diaz, lorsqu’il a gagné après avoir initialement perdu le premier combat

«Le premier combat, Conor l’a traversé. Le dernier combat, il s’est fait prendre avec un tour ou un mouvement si vous voulez, mais une fois que vous l’avez reconnu, c’est une solution facile après. Quelques petits réajustements, s’adapter et surmonter.

«Nous verrons qui est le meilleur combattant de la nuit. A ce niveau, la différence entre les combattants est si petite et font une erreur ou une erreur et c’est tout.

“C’est ce qui le rend si excitant, si pur, si honnête. Vous êtes là en sous-vêtements devant 20 000 personnes et le monde vous regarde, maintenant pouvez-vous jouer.