L’entraîneur de Deontay Wilder, Malik Scott, dit que Dillian Whyte est un combat plus difficile pour Wilder qu’Anthony Joshua et affirme que son homme mettra KO Tyson Fury dans la trilogie

L’entraîneur de Deontay Wilder, Malik Scott, a déclaré qu’il pensait que Dillian Whyte était un combat plus difficile pour Wilder qu’Anthony Joshua.

L’ancien champion des poids lourds WBC a subi sa première défaite lorsqu’il a été arrêté et détrôné par Tyson Fury l’année dernière.

Wilder et Fury se rencontreront à nouveau, en direct sur talkSPORT, le 9 octobre

Wilder devrait à nouveau affronter le «Gypsy King» dans un combat de trilogie le 9 octobre, pour lequel il a fait appel à son nouvel entraîneur.

Scott a prédit avec confiance: «Il mettra KO Fury et ne perdra jamais un autre combat par la suite.

“Anthony Joshua ou Oleksandr Usyk est le prochain.”

Bien que Scott insiste sur le fait que la prochaine cible de Wilder sera le combat incontesté avec le vainqueur AJ vs Usyk, il a admis qu’un autre Britannique pourrait être un défi plus difficile.

Scott est le nouvel entraîneur en chef de Wilder, mais a été mis KO par Wilder lorsqu’ils se sont battus en 2013

Lorsqu’on lui a demandé qui est stylistiquement le plus dur de Joshua ou de Whyte, Scott a déclaré: «Whyte à mon avis parce qu’il est plus trompeur.

«Sa taille semble plus courte que sa taille réelle et son coup de poing le meilleur et le plus dur est vraiment son jab / crochet gauche.

« Ses bras sont plus longs qu’il n’y paraît et ils pendent presque jusqu’à ses genoux.

«Donc, quand vous pensez que vous êtes hors de portée de sa taille, c’est délicat parce que vous êtes toujours à portée de main de lui à cause de sa longue longueur de bras.

“Et son pouvoir vient de sa force de taureau, pas de la correction de ses coups de poing.”

Whyte était le WBC obligatoire pour Wilder à un moment donné, mais le combat n’a pas eu lieu

Joshua a battu Whyte en 2015

Quoi qu’il en soit, Scott est toujours convaincu que son homme finirait par l’emporter.

Il a ajouté: «Whyte est juste dangereux pour tout le monde, mais ce qui le rend vulnérable pour Wilder, c’est qu’il est très lourd à l’avant du pied.

«Et je pense qu’être sous 6 pieds 3 pouces contre n’importe quel puncheur puissant, en particulier Deontay, est une recette pour un désastre.

“Avec AJ, c’est un peu différent car depuis sa défaite contre Ruiz Jr, il a ajouté plus à son jeu avec le positionnement des mains, le contrôle de sa distance, etc.

“Mais c’est une cible plus importante à atteindre et le fait qu’il soit meilleur fondamentalement, cela le rend plus vulnérable stylistiquement pour se faire couper par Deontay.”

