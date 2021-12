L’entraîneur de Deontay Wilder, Malik Scott, explique pourquoi Tyson Fury PERDrait contre Oleksandr Usyk s’ils se battaient maintenant, mais dit que la version plus jeune de ‘Gypsy King’ pourrait gagner

Oleksandr Usyk serait trop bon pour la version actuelle de Tyson Fury, selon Malik Scott, l’entraîneur de Deontay Wilder.

Scott, qui s’est déjà entraîné avec les deux hommes pendant son temps en tant que poids lourd actif, connaît bien la paire.

Deontay Wilder – Instagram

Scott a entraîné Wilder pour le combat de la trilogie Fury et sera probablement son entraîneur si le «Bronze Bomber» se bat à nouveau

Sa connaissance de Fury est particulièrement accrue, étant donné qu’il a passé 18 mois à préparer Wilder à lui faire face dans leur combat de trilogie.

Le duo américain a finalement échoué le 9 octobre, mais Scott pense que le prochain grand défi de Fury pourrait être celui qui mettra fin à son invincibilité.

« Je veux que ce soit très clair, cela ne vient pas d’un endroit haineux ou quelque chose comme ça », a déclaré Scott à ESNews.

« Je suis un homme logique. Je sors de ma logique.

Frank Micelotta/FOX

Fury KOd Wilder dans un classique pour conserver son titre WBC des poids lourds

«En ce qui concerne Usyk et Fury – je crois que le Tyson Fury qui a combattu Wladimir Klitschko et Deontay Wilder la première fois, je pense que Tyson Fury donne à Usyk toutes sortes de crises.

« Le mouvement, les réflexes de Tyson Fury.

«Je crois ce Tyson Fury en ce moment, je pense qu’Usyk battrait.

«Le Tyson Fury plus lourd qui se présente, qui veut prendre des risques et mettre son poids sur les gens.

Mark Robinson/Matchroom

Usyk a détrôné Anthony Joshua pour remporter les titres des poids lourds WBA, IBF et WBO

«Je pense que c’est un système parfait pour qu’Usyk puisse fonctionner.

«Parce que ses pieds sont rapides, il tourne sur des angles, c’est un bon contre-coup de poing et ses coups de poing sont si précis qu’ils viennent avec un peu plus de piqûre qu’ils paraissent.

« Donc, si je devais parier là-dessus, je parierais qu’Usyk battrait Tyson Fury.

« Ce Tyson Fury est beaucoup plus vulnérable et plus facile à frapper que n’importe quel Tyson Fury auparavant. »