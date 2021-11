Cela a été un véritable réveil pour les joueurs de Tottenham Hotspur depuis l’arrivée d’Antonio Conte au club.

Le vainqueur du titre de Premier League a mis sa nouvelle équipe à l’épreuve et a même jeté du ketchup et de la mayonnaise dans le but de tirer le meilleur parti de ses stars.

Les joueurs des Spurs n’aiment peut-être pas les nouvelles méthodes d’entraînement de Conte, mais cela pourrait en tirer le meilleur parti

Certaines de ses méthodes peuvent sembler étranges à Dele Alli et Eric Dier, mais le pedigree et l’histoire de Conte lui donnent certainement la permission de mener ce style de formation.

Et il n’est pas le seul à introduire des tactiques intrigantes pour tirer le meilleur parti des joueurs.

L’entraîneur de fitness Gian Piero Ventrone semble prêt à les mettre en forme de manière excentrique.

« Je pense que c’est un personnage assez coloré », a déclaré à talkSPORT Dan Kilpatrick, correspondant en chef du football pour l’Evening Standard.

Ventrone est prêt à travailler dur ses joueurs des Spurs

«Il est connu pour jouer Wagner lors d’exercices de fitness. Au cours d’exercices particulièrement intenses, c’est apparemment le genre de crescendo de l’exercice.

«Je pense qu’il est assez connu dans les cercles du football italien pour être un maître des tâches très difficile.

«Il était en fait l’un des entraîneurs de la Juve lorsque Conte y était joueur, alors Conte a travaillé sous lui.

«Il a quelque chose appelé la cloche de la honte qui est une petite cloche que les joueurs devaient sonner lorsqu’ils ne pouvaient plus continuer dans l’un de ses exercices.

«Il avait des exercices de test de bip et lorsque vous vérifiiez, vous deviez sonner la cloche, ce qui, selon lui, était une sorte de stimulus pour que les joueurs continuent plus longtemps.

Ventrone (R) a mis les joueurs des Spurs à l’épée à l’entraînement

« Les rapports des joueurs à l’époque étaient qu’ils étaient souvent sur le point de vomir par la suite, à l’époque il était connu sous le nom de marine et pour une bonne raison. »

Sous la direction de l’ancien entraîneur Mauricio Pochettino, les Spurs étaient l’une des équipes les plus travailleuses de la Premier League, couvrant beaucoup de distance pendant les matchs.

Depuis lors, et sous Jose Mourinho et Nuno Espirito Santo, leurs niveaux ont chuté – mais cela devrait changer sous Conte et Ventrone.