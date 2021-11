L’entraîneur de football de l’État du Michigan, Mel Tucker, s’apprête à signer un contrat historique

L’entraîneur de football de l’État du Michigan, Mel Tucker, est sur le point de devenir l’entraîneur-chef noir le mieux payé des sports américains. Selon le Detroit Free Press, l’État du Michigan prépare une prolongation de contrat de 95 millions de dollars sur 10 ans pour Tucker. Si l’accord est conclu, Tucker deviendrait également l’entraîneur le mieux payé de la Big Ten Conference, comme mentionné par Sports Illustrated.

Actuellement, l’entraîneur-chef noir le mieux payé des sports américains est David Shaw de Stanford, qui gagne 8,9 millions de dollars. Il est suivi de Mike Tomlin des Pittsburgh Steelers (8 millions de dollars) et de Doc Rivers des Philadelphia 76ers (8 millions de dollars). Il a été rapporté que l’alun de l’État du Michigan, Steve St. Andre et Mat Ishbia, qui ont fait partie de l’équipe de basket-ball du championnat national des Spartans 2000, sont des donateurs privés qui financent l’extension.

Tucker est récemment apparu dans The Draymond Green Show avec la star des Golden State Warriors, Draymond Green. Il a expliqué qu’il voulait construire quelque chose de grand avec les Spartiates. « J’ai clairement indiqué lors de mes premières conférences de presse que je pensais que l’État du Michigan était un emploi de destination et non un tremplin », a déclaré Tucker par ESPN. « Je n’ai jamais eu l’intention de venir ici et de simplement passer. Je crois que nous construisons quelque chose de spécial ici. J’ai un soutien énorme ici pour le faire, et nous sommes sur la bonne voie. »

Tucker, 49 ans, a été embauché par Michigan State l’année dernière après avoir passé une saison comme entraîneur-chef au Colorado. Après une saison 2-5 en 2020, Tucker a radicalement changé les choses car les Spartans ont maintenant une fiche de 9-1 et ont une chance de remporter le championnat Big Ten. Tucker a remporté deux championnats nationaux en tant qu’entraîneur adjoint à Ohio State et en Alabama. Il a également passé du temps dans la NFL en tant qu’entraîneur adjoint des Jaguars de Jacksonville, des Browns de Cleveland et des Bears de Chicago.

« C’est une équipe qui n’y a pas droit », a déclaré Tucker après la victoire de l’équipe le week-end dernier, selon 247 Sports. « Tout ce que nous avons à ce point, nous l’avons gagné, nous avons dû le prendre et c’est ce que nous continuerons à devoir faire. Nous devrons le gagner et nous devrons travailler extrêmement dur et continuer à jouer avec beaucoup d’effort, de force mentale et physique. »