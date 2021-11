L’entraîneur de football de l’Oklahoma, Lincoln Riley, quitte l’école pour rejoindre le programme Top Power 5

L’équipe de football d’Oklahoma Sooners a besoin d’un nouvel entraîneur. Dimanche, l’Oklahoma a annoncé que Lincoln Riley avait quitté l’école pour devenir l’entraîneur-chef des USC Trojans. Il remplace Clay Helton, qui a été licencié en septembre après avoir enregistré une fiche de 46-24 en sept saisons.

« Je suis vraiment ravi de venir à l’USC et de rejoindre la famille Trojan en tant que nouvel entraîneur en chef de football », a déclaré Riley dans un communiqué de presse. « L’USC a une tradition de football sans précédent avec d’énormes ressources et installations, et l’administration s’est profondément engagée à gagner. Je suis impatient d’honorer cette tradition réussie et de la développer. Les pièces sont en place pour que nous puissions reconstruire le programme à là où il devrait être et les fans s’attendent à ce qu’il soit. Nous travaillerons dur pour développer une équipe de football physique qui est dominante sur les deux lignes de mêlée, et qui a une attaque équilibrée dynamique et une défense agressive solide. «

Riley, 38 ans, quitte l’Oklahoma après avoir enregistré une fiche globale de 55-10 en cinq saisons. Il a mené les Sooners à quatre championnats Big 12 et a été nommé entraîneur de l’année Big 12 en 2018. Au cours de ses trois premières saisons, Riley a mené les Sooners aux éliminatoires du football universitaire, mais a perdu les trois affrontements en demi-finale. Il a succédé à Bob Stoops qui était l’entraîneur-chef de 1999 à 2016 et a mené l’équipe à un championnat national en 2000. Stoops est revenu en Oklahoma pour être l’entraîneur-chef par intérim.

« Quitter OU a été probablement la décision la plus difficile de ma vie », a déclaré Riley dans un communiqué de presse. « OU est l’un des meilleurs programmes de football universitaire du pays, et cela depuis toujours. Cela ne va pas changer. Cela ne changera pas dans la SEC, cela ne changera pas avec un autre entraîneur-chef. Cela a résisté à l’épreuve de C’était une décision personnelle basée uniquement sur ma volonté de relever un nouveau défi, et j’ai senti que c’était la bonne opportunité pour moi et ma famille de le faire. «

Riley reprend un programme de l’USC qui cherche à se rendre sur la scène des championnats nationaux. L’équipe a remporté 11 titres nationaux, le dernier ayant eu lieu en 2004. Les Trojans ont actuellement une fiche de 4-7 et terminent la saison samedi contre Cal.