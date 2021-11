L’entraîneur de football de Malaga accusé de maltraitance d’enfants condamné à 77 ans de prison

15/11/2021 à 15:04 CET

.

Le tribunal provincial de Malaga a condamné à 77 ans et quatre mois de prison pour entraîneur de football des jeunes accusé d’abus présumés, de pédopornographie et d’agressions sexuelles sur trente mineurs.

Cette peine est intervenue après que le prévenu a reconnu les faits et s’est conformé à la demande du procureur de la République qui a réduit la peine d’emprisonnement après l’avoir appliquée diverses circonstances qui atténuent la peine et dégage la responsabilité civile de deux clubs et d’une entreprise.

La peine de prison effective sera de 18 ans de prison, comme l’explique son avocat, Juan Fernández Ramos, qui a réclamé la repentance ; Il a été pris en compte, a-t-il ajouté, que le condamné a également subi des épisodes d’abus dans son enfance, un trouble pour lequel il s’est excusé en disant qu’il l’a conduit à commettre de tels actes.

L’accusé a également assumé le paiement de l’indemnité correspondante, notamment 3.000 euros à chaque victime, ce qui fait un montant total de 93 000 euros.

En outre, il est tenu d’effectuer une traitement psychologique et une période d’essai.

Les crimes pour lesquels il a été condamné sont deux agressions sexuelles avec accès charnel, douze agressions sans accès à des mineurs de moins de 16 ans, trois délits d’exhibitionnisme et treize autres de harcèlement, qui en raison de leur gravité, sont devenus treize délits de production de pédopornographie.

Le parquet de Malaga avait déjà proposé en avril dernier un accord au prévenu s’il reconnaissait les faits pour éviter que les mineurs aient à passer par » une affaire si désagréable« , ce qui a été réalisé ce matin avec l’accord de toutes les parties.

Selon la lettre finale du procureur, l’accusé, après avoir recherché les mineurs sur les réseaux sociaux, s’est fait passer pour une fille et Il les a harcelés pour qu’ils lui envoient des photos de nus.

Tous ces crimes ont été commis entre 2013 et 2018 avec des mineurs entre 9 et 15 ans et bien qu’il y ait trente touchés par les actions de l’entraîneur, certaines de ses actions ne constituent pas un crime.

Le prévenu a travaillé pour plusieurs entités sportives : dans l’une en tant qu’entraîneur de la catégorie alevins (dont l’âge varie de 12 à 16 ans) ; dans un autre en tant que secrétaire, avec accès à l’ordinateur qui contient tous les dossiers des mineurs, et aussi pour une entreprise de vêtements de sport.

Le prévenu a reconnu avoir sélectionné des mineurs qu’il connaissait du football, et les a ensuite recherchés sur les réseaux sociaux, cachant son identité sous un nom de fille, et les a contactés.

Après avoir créé la confiance des mineurs avec les profils d’une fille, je leur ai envoyé des photos d’elle nue et cela les a incités à le faire aussi.

Ensuite, menacé de publier ces photos s’ils ne lui ont pas envoyé de photos ou de vidéos d’actes sexuels ou de nudité.

Le procureur souligne que les mineurs les plus réticents à obéir, une fois qu’ils ont obtenu une photo compromise, le défendeur leur a dit qu’il l’enverrait à des tiers s’ils ne montraient pas leurs parties intimes ou ne faisaient pas de vidéos en direct.

À d’autres occasions, il a obtenu le mot de passe d’un profil de mineur pour convaincre les autres et est même allé jusqu’à transmettre des photos intimes de mineurs à d’autres, footballeurs et coéquipiers, pour ne pas avoir respecté ce que j’ai commandé.