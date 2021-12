L’entraîneur de football de Notre Dame, Brian Kelly, quitte l’équipe pour LSU

Brian Kelly quitte Notre-Dame. Mardi matin, les Tigers de LSU ont annoncé qu’ils avaient embauché Kelly comme nouvel entraîneur-chef. Selon ESPN, Kelly, qui a passé les 12 dernières saisons à Notre Dame, a accepté un contrat de 95 millions de dollars sur 10 ans. Kelly remplacera Ed Orgeron qui a été informé plus tôt dans la saison qu’il serait licencié.

« Je ne pourrais pas être plus enthousiaste à l’idée de rejoindre un programme avec l’engagement envers l’excellence, des traditions riches et une fierté et une passion inégalées du football LSU », a déclaré Kelly dans un communiqué publié par l’école. « Je m’engage pleinement à recruter, développer et former des étudiants-athlètes d’élite, à remporter des championnats et à travailler avec notre administration pour faire la fierté de la Louisiane. Notre potentiel est illimité et j’ai hâte d’appeler Baton Rouge chez moi. »

La nouvelle est surprenante car Kelly a eu beaucoup de succès à Norte Dame. Pete Sampson de . a obtenu un message de Kelly qui a été envoyé aux joueurs de Notre Dame. « Je rentre à South Bend ce soir pour pouvoir vous rencontrer dans la matinée, mais la nouvelle est tombée tard aujourd’hui et je suis désolé que vous l’ayez découvert via les réseaux sociaux ou les reportages », a écrit Kelly dans le message.

Kelly, 60 ans, a été embauchée par Notre Dame pour être l’entraîneur-chef en 2010 après avoir passé quatre saisons comme entraîneur-chef des Bearcats de Cincinnati. Au cours de ses 12 saisons à Notre Dame, Kelly a remporté 113 matchs, faisant de lui l’entraîneur le plus victorieux de l’histoire de l’école. Il a mené l’équipe au match pour le titre national BCS 2012 et aux apparitions en séries éliminatoires de football universitaire en 2018 et 2020. Cette année, Kelly a mené les Fighting Irish à un record de 11-1 avec la seule défaite contre Cincinnati. Les Fighting Irish sont actuellement classés n ° 6 dans les sondages AP et Coaches.

Kelly reprend une équipe LSU qui a remporté des titres nationaux avec ses trois derniers entraîneurs (Orgeron, Les Miles et Nick Saban). « Brian Kelly est la quintessence d’un gagnant », a déclaré Scott Woodward, directeur des sports de LSU. « Il a construit et soutenu le succès dans tous les programmes qu’il a dirigés, depuis plusieurs saisons régulières invaincues et les honneurs de l’entraîneur national de l’année aux titres nationaux et aux places en séries éliminatoires de football universitaire. Ses références et sa cohérence parlent d’eux-mêmes. »