L’entraîneur de football espagnol Milagros Martínez dit au revoir à Suzuka

05/07/21 à 15h50 CEST

Milagros Martinez, l’entraîneur espagnol de l’équipe masculine de football de Suzuka, a annoncé qu’elle faisait ses adieux au Japon après deux ans et demi dans la ligue de football japonaise. “J’ai des sentiments mitigés”, a déclaré le technicien de Cuenca à ., qui a expliqué que son départ est dû à une décision convenue entre les deux parties.

L’entraîneur de 36 ans est entré dans l’histoire en devenant la première femme à diriger une équipe de football masculine japonaise en 2019 et avait pour objectif avec Suzuka, un club de quatrième catégorie, de monter cette saison, ce qui n’a pas été possible. “Je pars la tête haute et fière parce que les garçons ont laissé leur âme”, a-t-il affirmé que c’était le dernier match joué avec son équipe samedi dernier, qu’il a perdu 3-0 et l’a laissé à la 14e place du classement. .

“Ils savaient que s’ils perdaient, je partirais, et même ainsi ils ont fait un effort jusqu’au bout”, a déclaré la technique, qui a apprécié l’amour et l’étreinte que son équipe lui a donné, “quelque chose d’inhabituel ici”.

“J’espère pouvoir reprendre l’entraînement en première division féminine, en Espagne ou même au Japon, car je pense qu’il y a un potentiel énorme”, a-t-elle déclaré à propos de son avenir professionnel. Martinez.

Milagros Martinez Elle est également devenue la première entraîneure à remporter un match de la Japan Emperor Cup en mai dernier, et a rappelé avec émotion un autre des meilleurs moments au Japon, lorsque Suzuka a affronté Vissel Kobe de Andres Iniesta en juin.

“J’aurais aimé que mes parents soient présents”, a-t-il déclaré. Martinez, qui a décrit comme “l’un des plus beaux moments” de sa carrière la rencontre avec l’équipe où l’ex-blaugrana est active et a regretté la distance et les difficultés durant cette pandémie qui la conduisent désormais à rentrer en Espagne.

Milagros Martinez Il est arrivé au Japon après une formation à la Fondation Albacete, qu’il a réussi à emmener en première division féminine et à diriger pendant trois saisons dans cette catégorie.