L’entraîneur de Khabib Nurmagomedov, Javier Mendez, répond aux affirmations de Jake Paul selon lesquelles il s’entraînera avec l’American Kickboxing Academy pour une carrière en MMA

Jake Paul continue de flirter avec l’idée d’une carrière dans le MMA, mais ce n’est pas une certitude qu’il le fera avec l’American Kickboxing Academy, déclare l’entraîneur-chef Javier Mendez.

Le boxeur professionnel devenu YouTuber, qui a un record de 5-0 sur le ring, a publié cette semaine une vidéo de lui s’entraînant en lançant des coups de pied au lieu de crochets, ajoutant apparemment encore plus de cordes à son arc.

Paul pose ces coups de pied pour la première fois

Paul, 24 ans, dit qu’il participera certainement un jour à un combat d’arts martiaux mixtes et qu’il sera entraîné par Menzez, qui compte Khabib Nurmagomedov comme son élève vedette.

« Je vais aller me faire coacher par Javier Mendez, l’équipe Khabib et c’est tout », a déclaré Paul ahed après avoir battu Tyron Woodley pour la deuxième fois.

« Ils sont en panne, à 100% – je dois d’abord faire 10-0 ou 12-0 en boxe, puis je frapperai ce combat de MMA. »

Cependant, Mendez dit pas si vite. Afin de suivre une formation à l’American Kickboxing Academy, Paul doit voter.

L’entraîneur Javier Mendez (entouré) a créé une centrale électrique dans AKA

« Cela pourrait arriver, mais comme tout le monde que vous connaissez, nous devons passer par tous les entraîneurs et tous les combattants qui sont ici et quiconque est un athlète célèbre comme lui », a déclaré Mendez à The Schmo.

«Ils passeront par la routine que tout le monde fait, il devrait donc être voté par tout le monde. S’il y a une personne en particulier qui ne veut pas de lui ici pour cette raison particulière, il ne peut pas être ici, donc tout le monde devrait voter.

De plus, Paul n’a pas encore demandé à Mendez s’il l’entraînerait. Bien que l’entraîneur-chef soit ouvert à l’idée si et quand il le fera.

« Tout d’abord, il n’a jamais demandé. Ce qu’il a fait, c’est qu’il s’est magnifiquement commercialisé.

Jake Paul et Dana White sont au milieu d’une guerre des mots

« J’ai adoré le plug qu’il nous a donné, je pense que c’était un plug fantastique et je pense que c’est une personne fantastique et je pense qu’il se commercialise de manière fantastique, j’aime ce qu’il fait », a déclaré Mendez.

Paul a une querelle en cours avec le patron de l’UFC, Dana White, dont une grande partie tournait autour de la rémunération des combattants à l’UFC.

On ne sait pas encore quel est le prochain mouvement de Paul, mais avec les options qu’il a dans un ring de boxe et l’argent qu’il a gagné, il semble donner à Tommy Fury le combat qu’il veut ou affronter quelqu’un comme Julio César Chávez Jnr est dans son avenir .