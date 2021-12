L’entraîneur de la JSU, Deion Sanders, demande à la mannequin IG Brittany Renner de parler de groupies avec l’équipe

Lire du contenu vidéo

Deion Sanders, dans peut-être le plus grand entraînement de l’histoire du sport, a invité une célébrité des médias sociaux Bretagne Renner parler à son équipe de football de Jackson State… et c’est tout ce que vous pouviez espérer !

Primetime a recruté Renner pour « mettre son équipe sur le jeu » … en d’autres termes, c’était une tentative d’éduquer ses joueurs sur les pièges d’être un athlète de haut niveau.

« C’est ma responsabilité en tant qu’entraîneur de préparer mes jeunes hommes à tout sur le terrain et en dehors », a écrit Sanders sur Instagram.

« J’ai fait appel à @bundleofbrittany pour les éduquer sur la façon dont le jeu se joue entre l’homme et la femme à leur âge et à leur stade. Le message n’est peut-être pas pour tout le monde, mais croyez-moi, c’est pour quelqu’un. #CoachPrime @gojsutigersfb »

Sanders a demandé à Renner de se présenter, mais une introduction formelle n’était pas vraiment nécessaire, car il semblait que la plupart des joueurs l’avaient immédiatement reconnue.

Si vous n’êtes pas aussi familier que l’équipe de football l’était avec Brittany, elle est connue pour être sortie avec un groupe d’hommes de premier plan au fil des ans.

En fait, Renner a été accusé de s’en prendre à un joueur de la NBA PJ Washington alors qu’il était une star au Kentucky, donnant finalement naissance à son bébé.

Washington a accusé Renner de simuler la relation … dans un effort pour récupérer son argent.

Néanmoins, Renner – qui a déclaré que tout le monde, des rappeurs aux stars de la NBA, avait glissé dans ses DM – est resté réel avec les gars … soulignant à quel point ils doivent être prudents lorsque vous atteignez un certain statut.

« Vous voulez atteindre la NFL, mais il y a beaucoup de choses qui vont avec », a déclaré Renner, « être capable de déchiffrer qui vous aime vraiment pour vous est la question à un milliard de dollars. »

Après la réunion, Brittany a réfléchi à son séjour à Jackson State … et croit clairement que c’était une expérience positive.

« Je ne savais pas à quoi m’attendre en venant ici, mais je me suis senti vu, entendu et compris. Prime, vous avez un groupe de jeunes hommes brillants et je vous remercie d’avoir cru en moi vrai reconnaître le vrai #theeilove »