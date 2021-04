L’entraîneur de la piste refuse de masquer les enfants qui sprintent, alors l’école le congédie – RedState ⋆ .

Pour ceux qui aiment Halloween, la pandémie a sûrement été un peu décevante: le monde porte enfin des masques, mais ils ne sont pas du genre cool.

Un autre groupe a probablement laissé tomber: ceux qui essaient de faire de l’exercice avec leurs trous de respiration drapés.

À propos, un entraîneur d’athlétisme du secondaire a récemment déduit que les masques ne sont pas des aides sportives très efficaces.

De plus, il a décidé qu’ils ne servaient pas un objectif positif pendant la course.

En fait, l’homme a refusé d’exécuter un mandat.

Pour les coureurs.

En plein air.

Par conséquent, Bradley Keyes – 4 ans après le début de son travail à la Pembroke Academy – a été licencié.

L’entraîneur Bradley Keyes a été licencié pour ne pas avoir appliqué le mandat du masque extérieur de l’école.

Porter un masque en courant à l’extérieur est totalement inutile à mon avis, mais un lycée du New Hampshire pense le contraire. pic.twitter.com/RPVYCwnpwU – Patriot_1952 (@ Patriot_1952) 10 avril 2021

Comme le rapporte le CBS4 de Boston, les responsables avaient une vision de lutte contre les virus pour les adolescents qui la surveillaient:

[Bradley] a déclaré que l’école l’avait informé que les athlètes seraient tenus de porter des masques pendant toutes les courses et la majorité des événements sur le terrain au cours de la saison printanière à venir.

Les règles ont été fournies par la New Hampshire Interscholastic Athletic Association.

Bradley a demandé à son employeur si la politique était absolue et il a été informé que toutes les écoles en compétition l’avaient acceptée.

Dans un article de blog samedi, il a encouragé les gens à se plaindre à l’école de l’édit.

De plus, il a partagé un e-mail qu’il a envoyé au directeur sportif de Pembroke, Fred Vezina.

Cela commença ainsi:

«Je vais aller droit au but. Je ne mettrai pas les enfants sur la piste et ne leur dirai pas de courir des courses en portant des masques. »

En outre:

«Je ne me tiendrai pas devant les enfants pour leur mentir et leur dire que ces masques font quelque chose qui en vaut la peine dans un champ ouvert avec le vent qui souffle et le soleil brille. … Ces politiques insensées privent les enfants d’opportunités uniques dans leur vie sans aucune raison valable autre que des craintes irrationnelles et aller de pair avec les moutons.

Il a conclu avec tout à fait le plus près:

«Vire-moi si tu le dois.»

Par canal 4, avance rapide vers quelque chose d’incontournable:

Le lundi, [Brandon] a publié une nouvelle entrée de blog, disant: «J’ai été renvoyé. Je ne suis pas surpris. J’ai fait mon choix de parler. Ils ont fait le leur.

L’entraîneur en conserve a tenté une chaussette d’insensé:

«L’un des éléments fondamentaux de tout cela est d’apprendre à respecter les règles. Les règles sont censées être mises en place afin de créer des conditions de jeu équitables et équitables, de faire savoir à tout le monde ce qui est attendu et autorisé, puis de laisser le meilleur homme, femme ou équipe gagner. Sauf que maintenant, nous ajoutons des règles arbitraires, insensées et mal pensées. »

Pour Brandon, tout est criminel:

«Le vrai crime dans cette situation [is] minant l’une des pierres angulaires du sport au secondaire et les leçons que nous espérons enseigner à ces jeunes adultes. Je ne ferai pas partie de ça.

Tel que relayé à la station, le membre de l’équipe de piste David Testerman est à peu près Team Bradley:

“[Wearing a mask] vous fatigue vraiment, surtout quand il fait bientôt 80 degrés, et il va être très difficile pour nous de continuer à faire ce pour quoi nous vivons.

L’entraîneur a expliqué qu’il portait un masque dans les magasins et qu’il pensait que c’était normal pour l’équipe en prenant le bus.

Mais sur la piste? Il est fan du visage entièrement visible:

«Je n’ai pas donné [the school] tout vrai choix. Je les ai soutenus dans un coin. Ce que je voulais, c’était faire valoir un point. J’espérais que le mot en sortirait et qu’il y aurait peut-être suffisamment de réactions pour que plus tard, peut-être dans quelques semaines ou plus tard, certaines des restrictions seraient modifiées.

À son avis, il était temps d’agir:

«Je pense juste que les gens n’ont pas reculé, et j’ai décidé qu’il était temps de repousser.»

Il s’est avéré que l’école en a profité pour pousser plus fort.

Oh, et Bradley avait encore quelques mots pour décrire la situation:

«Des taureaux insensés, irrationnels, lâcheté …»

-ALEX

