L’entraîneur de l’AS Monaco, Niko Kovac, laisse entendre que les problèmes de planification des équipes ne sont pas nouveaux au Bayern Munich

L’ancien entraîneur du Bayern Munich, Niko Kovac, connaît une saison formidable à l’AS Monaco, où son équipe occupe actuellement la troisième place du classement.

Alors qu’il se concentre sur le succès de sa propre équipe, Kovac a au moins prêté un peu d’attention à certaines des nouvelles concernant son ancien assistant, Hansi Flick, et son ancien collègue, Hasan «Brazzo» Salihamidzic.

Pour tous ceux qui doutent de qui décide de la planification de l’équipe et qui prend les décisions finales sur les transferts de joueurs, consultez les déclarations de Kovac à Sport Bild (édition imprimée), qui ont été capturées par le compte Twitter @iMiaSanMia:

Kovač: “Ici à Monaco, Paul Mitchell (directeur sportif), le service de dépistage et moi sommes étroitement impliqués dans les plans de l’effectif. Nous parlons de tout. Je pense que chaque club en a besoin. Nous savons tous comment les choses se passent à Munich. C’est l’exact. en face de là ” [@SPORTBILD] pic.twitter.com/4380BjJou6 – Bayern et Allemagne (@iMiaSanMia) 14 avril 2021

Kovac a enchaîné avec un peu plus:

Kovač: “La situation à Monaco est similaire à celle de mon séjour à Francfort. Chaque entraîneur veut exactement cela. Vous voulez être impliqué dans la planification de l’équipe en tant qu’entraîneur” – Bayern et Allemagne (@iMiaSanMia) 14 avril 2021

Il y avait toujours eu des rumeurs selon lesquelles Kovac se voyait refuser plusieurs joueurs souhaitant l’aider à gérer son système en Bavière. En fin de compte, les demandes de Kovac ont été rejetées et il a été contraint d’entraîner des joueurs qu’il ne pouvait pas intégrer dans une formation avec laquelle il n’était pas à l’aise.

De toute évidence, cela n’allait jamais fonctionner – malgré les idées et stratégies innovantes de Kovac.

Ce qui est le plus dérangeant dans les commentaires de Kovac, c’est qu’ils semblent impliquer que les entraîneurs ont vraiment leur mot à dire dans les décisions relatives à la liste.

Pourquoi est-ce important? AVEZ-VOUS LIRE TARDEMENT LES NOUVELLES RELATIVES À BAYERN?

Selon ce que vous pensez, Flick et Salihamidzic sont en désaccord sur la planification de l’équipe et les transferts de joueurs depuis plus d’un an. La rupture présumée entre les deux hommes a été niée par presque tout le monde au front office du Bayern Munich et rejetée comme un comportement normal sur le lieu de travail parmi des personnes aux idées différentes.

Le gros problème, cependant, est que la DFB souhaite vivement que Flick succède à Joachim Löw et que le Bayern Munich risque sérieusement de perdre un formidable manager.