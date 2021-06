L’entraîneur de Last Chance U, John Mosley, vient de rentrer dans le gymnase, mais quand est sa prochaine saison ?

Il est également possible que Last Chance U: Basketball ait une autre saison prévue mais suive une autre école à chroniquer pour sa prochaine saison. Pour le moment, nous n’avons aucune idée si la saison 2 se déroule même et, bien qu’il s’agisse d’une mise à jour intéressante de Coach Mosley, elle a été publiée par une page non officiellement affiliée à la série Netflix. Nous ne pouvons qu’attendre et voir si Netflix donnera ou non à ce spin-off une autre saison ou choisira d’emprunter la voie “one-and-done” comme il l’a fait avec d’autres séries.