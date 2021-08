L’entraîneur de Liverpool, Jurgen Klopp, refuse de devenir entraîneur-chef de l’Allemagne, mais n’envisagerait le poste qu’après la fin de son contrat avec Anfield

Le manager de Liverpool, Jurgen Klopp, a offert un aperçu de son avenir une fois son contrat terminé à Liverpool.

Le patron d’Anfield a encore trois ans sur son contrat et s’il n’est pas renouvelé en 2024, il envisagerait de devenir l’entraîneur-chef de l’équipe nationale allemande.

getty

Klopp est adoré par les fans de Liverpool et il leur manquera énormément une fois son contrat expiré

Kopites l’a pris dans leur cœur et est l’une des personnes les plus populaires du Merseyside

Il était fortement lié au travail en mars lorsqu’il est apparu que Joachim Low démissionnait, mais a rejeté l’idée de quitter le Merseyside avant la fin de son travail.

Finalement, Hansi Flick a quitté le Bayern Munich pour prendre la relève.

S’adressant à la publication allemande Bild, le manager de Liverpool a déclaré : « Si 2024 est terminé pour moi à Liverpool, il y aura d’abord un an de vacances.

« Le contrat de Hansi Flick devrait courir jusqu’en 2025 pour que ce soit une option pour moi. Personne n’a à m’appeler en 2024.

Depuis que Klopp a pris le relais à Liverpool en 2015, il a sans doute changé à lui seul la fortune du club.

Pendant plusieurs saisons avant son arrivée, Liverpool essayait simplement de se qualifier pour la Ligue des champions.

Flick, qui a travaillé comme assistant de Low, est le patron de l’Allemagne jusqu’en 2025

Son succès en Angleterre, ainsi que celui en Allemagne lorsqu’il a arrêté le Bayern Munich, l’ont mis en bonne position pour devenir éventuellement le sélectionneur national.

Cependant, le manager exubérant s’est mis au travail sur le style de jeu et les signatures de l’équipe, ce qui a conduit en 2020 au premier titre de Premier League du club et à son premier triomphe en championnat en 30 ans.

Il a fait suite à un succès au Borussia Dortmund où il a remporté la Bundesliga pendant deux saisons consécutives en 2011 et 2012, brisant ainsi l’emprise du Bayern Munich sur la division.

Avant Klopp, la précédente victoire de Dortmund pour le titre datait de 2002.

Il n’est pas surprenant qu’il ait été soutenu pour s’appuyer sur le succès de Low au niveau national, après avoir remporté la Coupe du monde en 2014.

C’est juste une question de savoir si lui et Liverpool se séparent en 2024 et si Flick quitte l’Allemagne un an plus tard.

