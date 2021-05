L’entraîneur de l’USMNT, Greg Berhalter, a de grands espoirs pour Justin Che au Bayern Munich

Dans une interview avec Sport Bild, l’entraîneur de l’USMNT, Greg Berhalter, a parlé de certains des jeunes espoirs de son pays qui évoluent en Europe. L’arrière central de 17 ans Justin Che, qui vient de passer une demi-saison en prêt au Bayern Munich par le FC Dallas, fait partie de ceux qui ont attiré l’attention de l’entraîneur.

“Justin a un potentiel incroyable et a fait une telle impression sur la Säbener Strasse que l’équipe de Munich veut le garder”, a déclaré Berhalter. «Le Bayern est un grand club et c’est un grand signe quand les responsables croient en ce jeune joueur et planifient l’avenir avec lui. C’est un grand honneur pour Justin et un symbole fort pour nous en tant qu’équipe américaine. »

Le Che a apparemment suffisamment impressionné pour que le Bayern poursuive un transfert permanent et des négociations en cours avec le FC Dallas. Cela ferait de lui le deuxième défenseur américain à passer de Dallas à Munich, après Chris Richards il y a quelques années. Le développement de Richards a été tout simplement stellaire, et il a même réussi à se consolider dans la formation d’une véritable équipe de Bundesliga lors de son prêt à Hoffenheim cette saison.

Si le Che suit ses traces, il pourrait se préparer à un succès similaire. Berhalter le reconnaît en déclarant: «Si Justin continue de jouer au Bayern, cela l’aidera à développer et à améliorer la qualité de notre équipe nationale.» Le Che a déjà été appelé à l’USMNT pour son prochain camp d’entraînement, signalant qu’ils ont beaucoup confiance dans le jeune. Du point de vue du Bayern, nous lui souhaitons le meilleur – le club pourrait toujours utiliser des jeunes plus talentueux dans son académie.