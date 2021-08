L’entraîneur de Poirier prétend que Diaz apporterait de bons chiffres, mais le titre vient en premier

in

L’ancien combattant de l’UFC et maintenant l’entraîneur-chef de Dustin Poirier, Mike Brown, a déclaré que Dustin était dans une position privilégiée pour obtenir une deuxième chance au titre de l’UFC. Poirier vient de battre l’Irlandais controversé Conor McGregor pour la deuxième fois cette année.

L’entraîneur de l’American Top Team a parlé de l’avenir devant son élève Dustin Poirier afin d’obtenir la ceinture des 155 livres.

« Je suppose que le titre est probablement le prochain, qui sait ? Je vois qu’il y a plusieurs discussions sur peut-être un combat potentiel avec Nate Diaz. Je suis sûr que cela produirait des chiffres géants. Ils devaient se battre auparavant, mais à la fin, le combat s’est effondré. Mais, ce serait monstrueux. Quelque chose que tout le monde aimerait voir. Peut-être qu’ils pourraient le faire au poids welter, personne n’a à perdre du poids, c’est un combat amusant pour les fans. Mais, je pense que probablement d’abord, l’entreprise est en train de remporter le titre incontesté des poids légers. »

À l’UFC 261 à Houston, au Texas, le Brésilien Charles Oliveira a battu Michael Chandler via TKO pour la ceinture de 155 livres. Un tel combat, selon de nombreux fans et experts des médias, méritait d’avoir Dustin Poirier. Cependant, Poirier a choisi d’affronter à nouveau McGregor – et en passant, de gagner beaucoup d’argent – mais maintenant, Dustin est sans aucun doute le concurrent n ° 1 pour défier la championne Oliviera.

Mike Brown a continué à plaider pour que Poirier soit la première défense du titre de Charles Oliviera.

“Comme dans tout combat de Poirier, ce sera super excitant, beaucoup de violence, beaucoup de pression et probablement une fin.”

Malgré les deux victoires consécutives de Dustin sur Conor, la rumeur d’un quatrième combat reste dans toutes les oreilles. Les blagues se poursuivent sur les plateformes de médias sociaux et l’argument de McGregor pour un quatrième combat n’est renforcé qu’en se cassant la jambe après sa trilogie UFC 264.