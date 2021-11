L’entraîneur de Santos révèle à quel point Liverpool est proche de la signature de la star du Real

L’ancien entraîneur de Santos, Elano, a révélé à quel point Liverpool était proche de battre le Real Madrid à la signature de l’attaquant Rodrygo.

Les talentueux ailier brésilien est considéré comme l’un des meilleurs jeunes talents du football mondial et est déjà un international senior du Brésil à seulement 20 ans. Cependant, il aurait pu faire la queue pour les Reds, si Jurgen Klopp avait réussi.

En effet, l’ancien attaquant de Manchester City Elano affirme que le rouges a poussé fort pour un accord avant que le Real ne les fasse exploser hors de l’eau en 2019.

Elano a déclaré à ESPN: « Il y a eu une période où il y a eu une très forte négociation de Liverpool pour qu’il parte alors qu’il était encore très jeune.

« Les valeurs étaient très basses, mais il voulait y aller. L’offre de Real plus tard était d’environ 30 millions d’euros (environ 25 millions de livres sterling) de plus.

« J’ai eu une conversation avec des gens à Santos et j’ai dit que le garçon valait le pari. Je leur ai dit que nous devrions l’élever parce que j’aimerais travailler avec lui.

« Dieu merci, tout s’est bien passé grâce à Rodrygo. »

Compte tenu de l’explication d’Elano, il semble que Liverpool n’ait pas apprécié le joueur comme le Real l’a fait.

Rodrygo a ensuite marqué 11 buts en 73 apparitions avec le Real, dont deux en 14 sorties ce trimestre.

Konate révèle la poursuite implacable de Klopp

Pendant ce temps, Ibrahima Konate a décrit Liverpool comme un club «mythique» lorsqu’il a fait une promesse que ses fans adoreront, et a révélé les efforts que Jurgen Klopp a déployés pour obtenir le transfert sur la ligne.

Après avoir rendu leur couronne de Premier League avec douceur la saison dernière, beaucoup s’attendaient à ce que Liverpool dépense de l’argent l’été dernier. Cependant, seule la figure solitaire de Konate est arrivée alors que Liverpool s’efforçait de s’assurer qu’ils ne seraient pas à nouveau pris de court à la moitié centrale.

Le Français, 22 ans, a été signé en position de force. Avec Virgil van Dijk, Joel Matip et Joe Gomez déjà établis et de retour de blessures, le jury ne savait pas combien Konate jouerait.

Néanmoins, ses premiers signes dans des apparitions limitées ont été encourageants. Et à 36 millions de livres sterling, son transfert sera probablement une bonne affaire dans les années à venir. Et qui plus est, l’attitude du joueur semble également être au rendez-vous.

Dans une récente interview avec la chaîne de télévision française Canal+ (via Sport Witness), Konaté a promis qu’il ferait « tout pour gagner sa place ». Il a également reconnu qu’il pourrait devoir attendre son équipe pour une course prolongée dans l’équipe. Mais il a indiqué qu’il s’était déjà bien adapté à son rôle initial de joueur d’équipe.

« Je me suis dit que si je venais à Liverpool, oui c’est un autre niveau, mais j’ai confiance en mes capacités », a déclaré Konate. « Alors je vais tout faire pour gagner ma place, que ce soit à court ou à long terme ».

Konaté s’est senti le bienvenu

Konate a également parlé du transfert de 36 millions de livres sterling qui l’a amené à Anfield depuis RB Leipzig. Ce faisant, il a décrit le rôle joué par Klopp et a qualifié Liverpool de club «mythique».

« Quand vous arrivez dans un tel club, vous le faites avec un peu d’appréhension », a-t-il admis.

« Mais [it helps] s’il y a un club prêt à mettre une telle somme sur vous, et que le manager vous parle, vous faisant comprendre qu’il vous veut.

« Jürgen Klopp est, je pense, l’un des meilleurs managers du monde. Nous avons beaucoup parlé au téléphone. Je lui ai posé des questions personnelles, lui aussi.

«Ce que j’ai vraiment ressenti, c’est une confiance. Je sentais que ce club était vraiment un club mythique, différent des autres. Je me sentais ici avant même d’avoir signé. C’est pourquoi j’ai pris la décision de venir dans ce club.

