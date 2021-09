L’entraîneur de Shane Mosley révèle que Manny Pacquaio a frappé plus fort que Shaquille O’Neal et l’a comparé à un coup de Deontay Wilder

in

Manny Pacquiao a enfin mis le temps sur sa brillante carrière pour se concentrer sur ses ambitions politiques dans l’espoir de devenir président des Philippines.

L’ancien champion du monde des poids huit a pris sa retraite de la boxe mercredi matin après une carrière qui a duré plus de quatre décennies.

Pacquiao possédait une puissance incroyable pour un combattant de seulement 5″6

Agé de 42 ans, Pacquaio a perdu son dernier combat en août contre Yordenis Ugas – abandonnant son titre WBA des poids mi-moyens – et s’est finalement senti incapable de continuer au plus haut niveau.

Avec une carrière en plein essor dans le service civique à domicile en attente, les fans du monde entier réfléchissent à ce qui était une histoire passionnante de chiffons à richesses.

L’un des six enfants, Pacquiao a quitté sa maison de Kibawe à l’âge de 14 ans où il vendait des beignets pour gagner sa vie pour embarquer sur un bateau à destination de Manille dans l’espoir de devenir boxeur.

Doté d’un athlétisme extraordinaire, il a commencé comme poids mouche et a rapidement gravi les échelons des catégories de poids à mesure que son pouvoir d’arrêt devenait de plus en plus évident.

Le joueur de 42 ans quitte le sport comme une légende

En 2011, il a affronté Shane Mosely pour le titre WBO des poids welters et a invité le regretté grand Nazim Richardson dans sa loge au MGM Grand.

“Pac-Man” s’était toujours enveloppé les mains et avait combattu Antonio Margarito un an auparavant, le Mexicain qui était tristement célèbre pour avoir utilisé du plâtre de Paris avant son propre combat avec Mosley.

Afin d’être transparent et honnête, le Philippin voulait prouver qu’il était honnête et juste et aussi démontrer son incroyable pouvoir.

“Je me souviens de lui enveloppant ses mains”, a déclaré Richardson à Little Giant Boxing. « Il n’arrêtait pas de me demander si je voulais voir.

Nazim Richardson a été choqué par le pouvoir de “Pac-Man”

“Je me suis dit : ‘Fils, vas-y et enveloppe tes mains.’ Il voulait juste s’en assurer avec tout ce qui s’était passé avant.

“Je suppose qu’il disait essentiellement:” Je frappe tellement fort, vous voudrez peut-être voir chaque étape parce que vous pensez peut-être que j’ai quelque chose là-bas. “

“J’ai levé la main pour lui comme ça [punches his hand] et j’ai dit ‘S***’. Si je ne l’avais pas vu envelopper cette main, je lui aurais demandé de ré-envelopper cette fichue chose.

“Mais il vient de frapper aussi fort.”

Le regard confus de Mosley dans le coin raconte l’histoire

“Sugar” a été battu dans la nuit par décision unanime, mais pas avant d’avoir touché le sol au troisième tour.

Après avoir « combattu » la superstar de la NBA Shaquille O’Neal dans son émission de télé-réalité, Mosley était plus qu’habitué à avoir affaire à de gros puncheurs.

Pourtant, Richardson affirme que cela ne ressemblait à rien de ce qu’il avait vu ou ressenti auparavant et l’a comparé à deux des plus grands puncheurs de l’époque.

“Avant qu’ils ne se battent, j’essayais de faire respecter son pouvoir par Shane”, a poursuivi Richardson. « Shane a dit qu’il voulait le ressentir.

‘Sugar’ a combattu 7 pieds 1 pouces O’Neal et pense que son ennemi philippin a frappé plus fort

« J’ai dit : ‘Shane, tu ne ressentiras peut-être jamais autre chose.’ Alors j’ai demandé à Shane : ‘Tu as déjà été frappé par Shane Mosley ?’ Il a dit “Je ne me suis jamais frappé”.

“Je lui ai dit. “Tu n’as jamais été frappé par Shane Mosley et il n’a jamais été par Manny Pacquiao. L’un de vous va découvrir ce que c’est que d’être touché.

“L’un d’eux allait découvrir à quoi cela ressemblait, alors il valait mieux qu’il atterrisse sur lui d’abord et le laisse le ressentir, que vous.

« Après, il a dit que c’était différent, il a été frappé par de gros mecs. Shane a été touché par Shaquille O’Neal.

«Shaquille a fait sauter Shane sur la pépite, mais c’était différent. Tu vois ça chez les gars qui frappent comme Pacquiao, [Sergey] Kovalev, Deontay Wilder – des gars qui frappent comme ça.

