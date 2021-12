Après des mois de travail acharné et de perte de poids, la populaire entraîneure Biggest Loser est sur le point de se lancer dans sa première compétition de fitness. Erica Lugo a commencé ce voyage il y a quelque temps, mais elle l’a poussé d’un cran en août.

« En travaillant dans l’industrie, j’ai entendu de moins bonnes choses sur le monde de la compétition. Cependant, j’ai aussi entendu des choses incroyables sur la compétition », a écrit Lugo sur Instagram à propos de son objectif. Son post le plus récent montre à quel point cela a porté ses fruits, donnant un aperçu de ses progrès à une semaine de la compétition du 4 décembre.

« Officiellement en baisse de 29,9 𝚕𝚋𝚜 et plus de 5% de graisse corporelle ! » Lugo a écrit dans la légende. « Pour mon premier spectacle et un temps de préparation plus court pour mon premier spectacle, je suis content de ce que j’apporte à la table. Étais-je parfait ? Non. En fait, non. Mais je ne changerais rien. Étonnamment, je ‘ Je suis plus impressionné par mon changement mental et ma persévérance que par tout changement physique.

« Je m’en fiche si je gagne, honnêtement. Aussi cliché que cela puisse paraître. J’ai déjà gagné. Oui, je sais. Cliché. Mais j’ai tellement appris sur moi-même. De quoi je suis capable. J’ai noué des liens avec les gens et moi-même à cause de ce processus », a poursuivi Lugo. « Et pour ceux qui disent « Je n’ai pas de forme », ma structure osseuse est grande, mes mains sont aussi grandes que la plupart des hommes. Et les formes agressives de sablier que nous voyons prennent des ANNÉES et la moitié du temps, pas aussi naturelles que vous le pensez. «

Lugo n’est pas étranger aux transformations et à la perte de poids saine. Six ans avant son tour sur le parcours de santé et le plus grand perdant, Lugo pesait 322 livres. Selon PEOPLE, elle a pivoté pour vivre différemment et a perdu 160 livres avant d’ouvrir son propre studio de fitness et de rejoindre The Biggest Loser.

Son histoire l’a aidée à établir un lien avec les candidats de l’émission et elle l’a dit à PEOPLE avec émotion. « Ils me font juste confiance parce que j’étais là », a-t-elle déclaré au point de vente. « Je sais quand ils pleurent pendant un burpee, j’y ai été. J’ai pleuré les mêmes larmes. »